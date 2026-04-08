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美國總統川普宣布已同意與伊朗達成兩週停火協議，伊朗同意「立即且安全地重新開放荷姆茲海峽」，並收到伊朗提出的一份包含10項要點的提案，白宮宣告大獲全勝，伊朗方面也逕自宣布勝利，聲稱美國已遭受無可否認的失敗，伊朗媒體稍早則釋出停戰10點方案。伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）8日透過伊朗國營媒體發表聲明強調，這不代表戰事終結，「我們的手仍扣在扳機上，敵方若犯下絲毫差錯，必將遭到全力反擊。」伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）在X平台發文表示，「在接下來的兩周內，荷姆茲海峽可以實現安全通航」；美伊將於週五開始在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行談判。根據與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，1－ 美國應在原則上承諾提供「不對伊朗發動侵略」的保證2－ 伊朗應繼續控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）3－ 應承認伊朗擁有進行鈾濃縮的權利4－ 解除所有針對伊朗的「主要制裁」（primary sanctions）5－ 解除所有與伊朗相關實體的「次級制裁」（secondary sanctions）6－ 終止所有聯合國安全理事會針對伊朗的決議7－ 終止所有國際原子能總署（IAEA）理事會針對伊朗的決議8－ 對因戰爭對伊朗造成的損害支付賠償9－ 美國戰鬥部隊應撤出該地區10－ 在所有戰線上停止戰爭，包括停止針對黎巴嫩真主黨的戰爭塔斯尼姆通訊社還在報導中大酸，以接受這些條件作為談判基礎，川普已從其先前的激烈威脅與虛張聲勢中撤退。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）7日晚間在X平台發文強調，「這是屬於美國的勝利，是川普總統與我們卓越軍隊所共同促成的成果。」