摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」殊榮的宜蘭綠舞國際觀光飯店，即日起至5月15日推出「春夏線上旅展」，下殺3.6折起，一泊二食每人不到兩千！宜蘭綠舞表示，5月31日前完成訂房，享即日起–8月31日旺日免加價及加碼贈送一餐、大旺日半價，再加贈總價值破萬元的日式主題體驗，以及平日雙人遊園泳池或風呂券等優惠。
宜蘭綠舞國際觀光飯店強調，此次旅展優惠凡購買旅展住宿券即享五大體驗活動：一、經典浴衣或大正浪漫或Cosplay服飾體驗，漫步園區彷彿穿越時光 ；二、滑索體驗；三、園區萌寵與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動；四、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊；五、週一至週四入住體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作三選一。
宜蘭綠舞：贈送五大體驗活動，總價值破萬元
另外，Villa房型獨加贈二人免費入住及體驗內容、再享日式體驗五選二，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，宜蘭綠舞表示，獨家贈禮總值高達1萬8142元。
此次旅展內容包含輕鬆成行的「玥雙人房型」一泊一食住宿券5388起，每人加價700元升級一泊二食。或者親子出遊「嵐山景四人房」一泊一食 7788元 ，加價500元即升等更寬敞舞四人房，另有「黑RuRu露營車」、「漓海景六人套房」等住宿券。住房單筆滿額達萬元，還有機會抽中原價5萬7200元的Villa住宿券。
新竹喜來登周年慶 加價16元升等為喜波波主題房
另外，新竹喜來登也歡慶16週年慶，聯手「台中Moxy酒店」、「逢甲商旅」集團旗下姊妹飯店4月15日起至4月29日限時15天銷售「週年慶住房專案」。
於新竹喜來登官網或電話預訂5月1日至8月31日宿期，以「豪華雙人房」平日價格5999元再加價16元，即可以每房每晚6015元優惠價格，入住平日「喜波波主題房」或假日「豪華雙人房」。
於「台中Moxy酒店」或「逢甲商旅」官網或電話預訂「標準雙人房」，含翌日兩客早餐，每房每晚2600元，週五入住台中Moxy酒店加價300元、入住逢甲商旅加價500元，週六入住台中Moxy酒店加價900元、入住逢甲商旅加價1000元。
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另外，Villa房型獨加贈二人免費入住及體驗內容、再享日式體驗五選二，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，宜蘭綠舞表示，獨家贈禮總值高達1萬8142元。
此次旅展內容包含輕鬆成行的「玥雙人房型」一泊一食住宿券5388起，每人加價700元升級一泊二食。或者親子出遊「嵐山景四人房」一泊一食 7788元 ，加價500元即升等更寬敞舞四人房，另有「黑RuRu露營車」、「漓海景六人套房」等住宿券。住房單筆滿額達萬元，還有機會抽中原價5萬7200元的Villa住宿券。
另外，新竹喜來登也歡慶16週年慶，聯手「台中Moxy酒店」、「逢甲商旅」集團旗下姊妹飯店4月15日起至4月29日限時15天銷售「週年慶住房專案」。
於新竹喜來登官網或電話預訂5月1日至8月31日宿期，以「豪華雙人房」平日價格5999元再加價16元，即可以每房每晚6015元優惠價格，入住平日「喜波波主題房」或假日「豪華雙人房」。
於「台中Moxy酒店」或「逢甲商旅」官網或電話預訂「標準雙人房」，含翌日兩客早餐，每房每晚2600元，週五入住台中Moxy酒店加價300元、入住逢甲商旅加價500元，週六入住台中Moxy酒店加價900元、入住逢甲商旅加價1000元。