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2026年的泰國萬國小姐（Miss Grand Thailand）選美舞台上，代表加拉信府（Kalasin）出賽的佳麗「Dada（Darathon Yuthong）」，在台上一段舞蹈掀起全球議論，在社群媒體爆紅，當台上播放韓國女團Wonder Girls洗腦神曲《Nobody》時，她身穿泳裝進行一段嘻哈的舞蹈，搭配臉部表情成為迷因。綜合外媒報導，這場選美比賽於3月30日落幕，這名26歲佳麗雖然沒有奪下后冠，但她以大膽且非傳統的泳裝台步吸引了全球目光，打破了選美比賽一貫的傳統。Darathorn在舞台上的那一刻隨後在全球瘋傳，使她意外成為網路爆紅人物。Dada沒有採用標準的伸展台走秀方式，而是帶來一段充滿活力的表演，融入嘻哈元素，結合俐落有節奏的動作與充滿力量的姿勢。這段表演迅速在社群媒體上傳開，累積大量觀看次數，並激發無數模仿與二創，不僅在泰國，在世界各地也廣泛流傳。這段畫面也被美國CNN擅長跳K-Pop舞蹈，有「被氣象主播耽誤的舞者」之稱的尼克（Nick Kosir）轉發，他表示這正式成為2026年最喜歡的舞蹈影片。尼克表示，「她沒有贏得選美比賽。她進入前20名，就止步於此。但即使她沒有得冠，我覺得某種程度上她其實贏了。她在網路社群上贏了，也贏得了全世界。老實說，我不認為她一開始真的在意是否得冠。我覺得她只是來享受過程、展現氛圍、打造自己的氣場。」尼克還對Dada發出邀請，「如果妳看到這段影片，如果妳有一天來到紐約，我想和妳一起在時代廣場跳舞。」