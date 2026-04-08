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▲51歲的廖姓男子和57歲的曾姓男子在大街互毆，全案依違反社維法移請裁處。（圖／警方提供）

新北市中和區興南路二段一帶今（8日）凌晨0時許發生一起糾紛事件，一名51歲的廖姓男子欠款友人5000元，雙方相約喝酒過程中，廖男因不滿友人有催討之意，竟直接揮拳朝對方痛毆，而友人也反擊對廖男狂打，導致雙方均有受傷情形，詢後依違反社維法移請新北地院簡易庭裁處。據了解，51歲的廖姓男子和57歲的曾姓男子為朋友關係，雙方疑似有欠款問題，相約出門喝酒並談論還款事宜。怎料，於飲酒過程中，廖男不滿遭到曾男催討，一度爆發口角衝突，廖男一氣之下竟憤而對曾男攻擊。曾男見狀後，亦徒手反抗，兩人當街扭打成一團。警方獲報到場後，立即將雙方區隔控制，發現曾男左右手肘皆有擦挫傷；廖男左手手臂擦挫傷，皆自行就醫。此外，由於廖男因酒後瘋狂，警方為保護當事人安全，將其帶返派出所予以管束。本案廖男、曾男均不提告訴，全案依違反社維法移請新北地院簡易庭裁處。