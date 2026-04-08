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前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日接受媒體專訪，提及檢廉過去搜索住家時，經過4小時翻箱倒櫃，最終帶走保險箱以及多達100本存摺，沒想到，這部分卻意外成為網路熱議焦點。不過，台北地檢署隨即澄清，實際扣押數量為72本，雙方說法出現明顯落差，也讓事件持續延燒。對此，作家苦苓則是反諷，柯家「一門忠烈」真的很清廉。針對陳佩琪的自爆內容，苦苓一聽不禁狠酸，真的是肅然起敬啊！柯家「一門忠烈」竟然擁有100本存褶，他更調侃道：「是要有多少種錢、多少不同的收入來源，才須要這麼多本金錢來往的紀錄？他真的真的很清廉！」陳佩琪進一步解釋，加上媽媽、過世父親的，這10多年來，6人截角報廢的存摺將近百本，有很多嗎？早期在一銀投資基金，除儲蓄存摺外，還有理財存摺，買一檔基金1個月若扣3次，一行是單位數，一行是匯率，一行是基金淨值，馬上好幾頁存摺就去了。不過，台北地檢署發布正式聲明指出，在柯姓被告住處實際扣得的存摺總數為72本，並已依法全數移送法院審理。官方數據與陳佩琪所稱「上百本」之間存在近30本差距，使這場「存摺之亂」再度掀起話題。