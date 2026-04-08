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▲Paidal 布丁狗毛絨室內拖鞋，加價購599元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Lani‘s手機殼（售價749元）、Lani‘s磁吸卡包（售價649元）、磁吸氣囊手機支架（售價399元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲收納籃三入組（售價599元）；紀念絨毛公仔組（售價799元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲三用親膚靠枕加價購349元。（圖／記者鍾怡婷攝）

24小時都能無痛借電，隨借隨充，讓信眾追女神不斷電。



▲白沙屯媽祖「粉紅超跑」即將於4月12日起駕，全家化身追女神最強神隊友，開賣3款「女神好運卡」。（圖／全家提供）

三麗鷗人氣大賞中最受歡迎的黃金獵犬「布丁狗」30歲了！7-11替粉絲慶祝布丁狗30周年生日，推出逾29款獨家週邊商品，售價從249元至999元，千元有找的親民價就可以把可愛布丁狗帶回家。7-11幫布丁狗慶祝4月16日生日，於4月15日下午3點起推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，商品售價從249元到990元，逾29款商品，一系列居家、外出必備的系列周邊。針對居家擺飾與用品，包含「絨毛吊飾隨身鏡」、「鯊魚夾髮式」、「造型連帽浴巾」、「Paidal 布丁狗毛絨室內拖鞋」等，從沐浴到臥室穿著都可以換上布丁狗的可愛小表情，床頭還能放「三合一磁吸充感應燈」為配件充電。還有經典屁屁造型的「磁吸氣囊手機支架」，辦公桌必備「造型馬克杯+絨毛吊飾」、「絨毛小包附購物袋」外出午餐攜帶最方便以及騎車最潮配件「EVO安全帽」等。在客廳或臥室內CP值最高的絕對非「造型坐墊」、「收納籃三入組」莫屬，造型坐墊獨特的大頭造型加上多功能用途，可當椅墊或靠墊；經典笑臉表情與療癒布丁配色的收納籃大中小尺寸。4月11日迎接國際寵物日，7-11即起至4月14日前，毛孩指定商品第2件6折優惠；包括狗餐盒西莎、狗乾糧寶多福犬乾糧機能皮毛保健600g、貓咪罐頭惜時特級銀貓大罐170g等。7-11合作夥伴Sheba希寶也攜手中華民國動物保護動物協會（APC） 於門市推出公益行動，消費者購買Sheba希寶貓罐頭全品項任3個將會加碼捐出1個（以此類推），希望藉由國際寵物日呼籲以領養代替購買。又到了一年一度「瘋媽祖」盛事，白沙屯媽祖「粉紅超跑」即將於4月12日起駕，全家化身追女神最強神隊友，攜手白沙屯拱天宮、西螺福興宮及桃園慈護宮三大宮廟，開賣3款「女神好運卡」，每張售價600元，內含600元禮物卡與72元購物金。卡面共有「白沙屯媽祖」、「太平媽」、「桃園媽」三款女神設計，且購買女神好運卡，即贈送「19元借電券」小白單序號一張，全台「全家」店舖CHARGESPOT，