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美國總統川普7日宣布，已同意與伊朗進行為期兩周的停火，伊朗最高領袖也下令停火。白宮新聞秘書李威特宣告，「史詩怒火行動」38天內已達成所有目標，「這是屬於美國的勝利」。川普也直言，「百分百的勝利」。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在X發文稱，「這是屬於美國的勝利，我們在38天內就達成並超越核心軍事目標。」她表示，軍事上的勝利創造了最大的籌碼，使川普及其團隊能夠進行艱難的談判，從而為外交解決和長期和平創造了機會。此外，川普總統還重新開放了荷姆茲海峽。永遠不要低估川普總統成功推進美國利益和促成和平的能力」。另據CNN報導，川普週二接受法新社採訪時表示，美國與伊朗達成為期兩周的停火協議，「徹底的勝利。百分之百。毫無疑問。」但對於伊朗若違背協議，是否會照計劃摧毀伊朗民用基礎設施，川普並未直接回應，「你們到時候就知道了」。伊朗官媒報導則稱，伊朗最高國安委員會發布聲明，伊朗取得了重大勝利，迫使美國原則上接受了其十點計畫。美國原則上同意解除對伊朗的所有一級和二級制裁，並從該地區的所有基地撤出美國作戰部隊，且美國已承認伊朗對荷姆茲海峽的持續控制權。