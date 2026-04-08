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美國總統川普宣布對伊朗軍事行動暫緩兩週，引發市場對停火預期升高，在美股盤前期指走高的帶動下，台北股市今（8）日迎來反彈，盤中一度上漲1478.97點，來到34708.81點，寫下盤中第三大漲點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.18點、來到326.79點，午盤上漲14.58點或4.48%，來到340.19點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、聯電、華邦電、華通；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、台達電、欣興、南電。權值股帶頭走高，權王台積電一度衝達1950元，上漲90元，為盤中上漲金額第四高，影響大盤指數約757點；台達電強勢攻上漲停價1665元；鴻海午盤上漲8.5元或4.43%，來到200.5元，站回200元關卡。PCB族群掀起漲停潮，臻鼎-KY、榮科、尖點、欣興、志聖、達航科技、景碩、台光電、鉅橡、台玻、金居、毅嘉、富喬、柏承、騰輝電子-KY、建榮攻上漲停板，嘉聯益上漲逾9%，高技、凱崴上漲逾8%。記憶體族群也同步走高，旺宏攻上漲停價150元，力積電、南亞科上漲逾5%，華邦電上漲逾4%。矽光子概念股也一片紅通通，矽格、長興、穎崴、訊芯-KY、光焱、旺矽、明泰、環宇-KY、台星科、波若威攻上漲停板，惠特上漲逾9%，日月光投控、上詮、智邦上漲逾8%。