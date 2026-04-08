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▲富邦媒總經理谷元宏（左二）率領momo高層出席媒體活動，分享今年平台的營運方向。（圖／記者周淑萍攝）

商品變更多想買的更容易找得到

還要送得快、服務到位

會員回購力明顯變強

AI成為各大電商布局重點

▲momo將AI視為下一階段成長核心，聚焦在AI如何實際影響消費者的購物體驗。（圖／NOWnews資料照片）

2025年電商市場競爭越來越激烈，Momo在媒體活動上富邦媒總經理谷元宏，2025年是台灣電商市場歷史性的一年，競爭態勢成形，其中外資電商挾其豐厚資本扮演重要角色，對本土電商造成影響。對MOMO而言，2025年雖然營收成長，但面臨激烈競爭。Momo會持續從商品數、配送速度、會員經濟到AI推薦全面升級。momo指出，平台不只持續帶動整體交易金額成長，希望讓消費者在購物時更有感，從選擇變多到配送更快。消費者現在網購最在意的，早已不只是價格，還包括商品夠不夠多、送貨夠不夠快、售後服務有沒有跟上。富邦媒表示，momo近年持續從這幾個面向同步升級，透過1P直營與3P開放平台雙引擎策略，讓平台整體交易金額穩定擴大，也讓消費者購物體驗越來越完整。富邦媒指出，momo近年持續深化1P直營品牌經營，同時擴大3P平台商家規模，讓平台上的商品選擇持續增加。對消費者來說，最直接的感受就是能買的東西變更多了，不論是日常用品、家電，還是品牌商品，都更容易在同一個平台一次買齊。截至2025年底，平台店家數已接近9000家，上架商品數突破340萬件，顯示momo不只是做大平台規模，也持續擴充商品供給。這樣的變化對消費者而言，代表購物時更容易比價、找貨，也更容易找到符合需求的品項。在電商競爭中，配送體驗已經成為影響下單意願的重要因素。富邦媒表示，2025年momo快速到貨服務準時率已達九成以上，代表消費者不只買得到，也更能期待商品準時送達。尤其近年大家電、家具等高單價商品線上購買需求提高，消費者在意的也不只是商品本身，而是後續安裝、配送與售後是否方便。富邦媒表示，momo持續整合配送、安裝與售後流程，讓消費者從下單到收貨、使用，都能有更完整的服務體驗。除了商品與物流，會員經濟也是momo近年成長的一大動能。富邦媒指出，付費會員moPlus年增五成，訂閱後月均消費金額提升43%，回購週期也明顯縮短。顯示當消費者習慣在同一平台購買生活所需，加上配送、選品與服務體驗逐步穩定後，平台黏著度自然會變高。AI近來成為各大電商布局重點，momo也將AI視為下一階段成長核心。不同於過去只強調技術，momo此次更聚焦在AI如何實際影響消費者的購物體驗。Momo表示，AI目前已應用在廣告投放、商品推薦與搜尋優化等面向，未來也將持續推動AI Shopping Agent，讓消費者在找商品時，可以更快看到更符合需求的推薦結果，減少搜尋時間，也提升下單效率，讓平台越來越懂你要買什麼。