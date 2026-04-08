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台北市一家由回台創設的，前年（2024）招募一名謝姓男子擔任並約定，但從，在他到職半年後，連每月10萬都沒付，甚至；謝姓CGO工作8個多月後離職，與前東家對簿公堂，提告求償欠薪、資遣費及借款共107萬7877元，「首席增長官」是從國外興起的企業高階主管職缺，屬於行銷長的進階版，除了要達成CMO行銷品牌、促使業績成長的任務，還需要因應數位時代行銷策略，利用數位工具經營品牌、提升消費者體驗。至於這家捲入勞資糾紛的新創公司創立於2017年，，服務項目包括新創產品策略的設計與開發、天使投資與全球人資，規劃銜接台美兩地的產業生態系，並依據北院判決書，本案原告謝姓男子2024年8月底開始上班，，後來CGO與老闆簽下還款協議書，約定分兩期償還共90萬元欠薪。但新創公司只清償第一期45萬元，第二期45萬元並未依約定期限2025年4月20日之前付清，謝姓CGO隔日催促老闆還錢，老闆回復：「、「This amount first.」（先清償借款之14萬8,310元）、「Still waiting for more payment come in and transfer it to you.」（等更多款項進來之後會轉給原告）。謝姓CGO認為公司又違反還款協議，寄存證信函通知公司終止勞動契約，在2025年5月5日生效後，再向台北地院提告索賠，因此依照《民事訴訟法》的規定「」，可相信謝姓CGO的主張為真實，判決原告請求給付金額107萬7877元為有理由。本案尚未判決確定，可上訴高等法院。