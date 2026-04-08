台北市一家由矽谷工程師回台創設的新創軟體公司，前年（2024）招募一名謝姓男子擔任CGO（首席增長官）並約定月薪20萬元，但從第一個月開始就只付10萬元，在他到職半年後，連每月10萬都沒付，甚至向他借33萬以支付公司積欠其他員工的薪水；謝姓CGO工作8個多月後離職，與前東家對簿公堂，提告求償欠薪、資遣費及借款共107萬7877元，由於這家新創公司並未提出任何答辯，台北地方法院「視同自認」，判決資方須賠償107萬7877元。
CGO（Chief Growth Officer）「首席增長官」是從國外興起的企業高階主管職缺，屬於CMO（Chief Marketing Officer）行銷長的進階版，除了要達成CMO行銷品牌、促使業績成長的任務，還需要因應數位時代行銷策略，利用數位工具經營品牌、提升消費者體驗。
至於這家捲入勞資糾紛的新創公司創立於2017年，創辦人自北部一所頂大畢業後赴美攻讀碩士，並進入矽谷工作，後來更獲得在某家晶片大廠任職的機會，9年前他攜手好友將矽谷經驗帶回台灣開公司，服務項目包括新創產品策略的設計與開發、天使投資與全球人資，規劃銜接台美兩地的產業生態系，並將台灣辦公室打造出如同美國新創公司氛圍的工作環境。
依據北院判決書，本案原告謝姓男子2024年8月底開始上班，CGO月薪應為20萬元，不過公司從當年9月到2025年1月都只付半薪10萬元，2025年2、3月完全沒付薪水，3月4日甚至向CGO借33萬元來清償公司積欠其他員工的薪資，後來CGO與老闆簽下還款協議書，約定分兩期償還共90萬元欠薪。
但新創公司只清償第一期45萬元，第二期45萬元並未依約定期限2025年4月20日之前付清，謝姓CGO隔日催促老闆還錢，老闆回復：「Can't do it today.But I can transfer the payment we receive last week.」（今天沒辦法匯款，可以先匯上週收到的款項）、「This amount first.」（先清償借款之14萬8,310元）、「Still waiting for more payment come in and transfer it to you.」（等更多款項進來之後會轉給原告）。
謝姓CGO認為公司長期欠薪又違反還款協議，寄存證信函通知公司終止勞動契約，在2025年5月5日生效後，再向台北地院提告索賠2024年9月至2025年5月期間的欠薪67萬8433元、資遣費6萬9444元、公司借款33萬元合計107萬7877元。
法院已通知被告的新創公司，但這家公司並未派人出庭言詞辯論，也沒提出任何答辯狀，因此依照《民事訴訟法》的規定「視同自認」，可相信謝姓CGO的主張為真實，判決原告請求給付金額107萬7877元為有理由。本案尚未判決確定，可上訴高等法院。
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至於這家捲入勞資糾紛的新創公司創立於2017年，創辦人自北部一所頂大畢業後赴美攻讀碩士，並進入矽谷工作，後來更獲得在某家晶片大廠任職的機會，9年前他攜手好友將矽谷經驗帶回台灣開公司，服務項目包括新創產品策略的設計與開發、天使投資與全球人資，規劃銜接台美兩地的產業生態系，並將台灣辦公室打造出如同美國新創公司氛圍的工作環境。
依據北院判決書，本案原告謝姓男子2024年8月底開始上班，CGO月薪應為20萬元，不過公司從當年9月到2025年1月都只付半薪10萬元，2025年2、3月完全沒付薪水，3月4日甚至向CGO借33萬元來清償公司積欠其他員工的薪資，後來CGO與老闆簽下還款協議書，約定分兩期償還共90萬元欠薪。
但新創公司只清償第一期45萬元，第二期45萬元並未依約定期限2025年4月20日之前付清，謝姓CGO隔日催促老闆還錢，老闆回復：「Can't do it today.But I can transfer the payment we receive last week.」（今天沒辦法匯款，可以先匯上週收到的款項）、「This amount first.」（先清償借款之14萬8,310元）、「Still waiting for more payment come in and transfer it to you.」（等更多款項進來之後會轉給原告）。
謝姓CGO認為公司長期欠薪又違反還款協議，寄存證信函通知公司終止勞動契約，在2025年5月5日生效後，再向台北地院提告索賠2024年9月至2025年5月期間的欠薪67萬8433元、資遣費6萬9444元、公司借款33萬元合計107萬7877元。
法院已通知被告的新創公司，但這家公司並未派人出庭言詞辯論，也沒提出任何答辯狀，因此依照《民事訴訟法》的規定「視同自認」，可相信謝姓CGO的主張為真實，判決原告請求給付金額107萬7877元為有理由。本案尚未判決確定，可上訴高等法院。