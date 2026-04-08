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美國與伊朗戰火打超過一個多月後，雙方終於在8日各自宣布暫時停火兩周，美媒紐約時報今日刊出長文披露，以色列總理納坦雅胡2月中密訪白宮，「強迫推銷」川普聯合攻打伊朗計畫，自認是推翻伊朗政權時機，儘管白宮官員認為這想法完全不切實際，但川普仍決定開打。《紐約時報》報導，白宮記者史旺（Jonathan Swan）與哈伯曼（Maggie Haberman）在即將出版的《政權更迭：川普帝王式總統的內幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）一書中，敘述川普政府如何走向與伊朗全面開戰的決策過程，在7日刊登摘要。內容回溯，在美東時間2月11日上午11時前，納坦雅胡搭乘休旅車低調進入白宮，並獲准進入高機密戰情室，川普並未如往常坐在主位，而是與納坦雅胡對坐，大螢幕上則是遠端連線的以色列情報機構「摩薩德」局長巴尼亞（David Barnea）等多位高級將領。與會成員都是川普政府最高層核心，包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、中情局長雷克里夫（John Ratcliffe）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、中東特使威特科夫（Steve Witkoff）。納坦雅胡在會議中慫恿川普攻打伊朗，認為當下是推翻伊朗伊斯蘭政權好時機，還認為數週內就能摧毀伊朗的飛彈系統，伊朗不僅無法封鎖荷姆茲海峽，也無法攻擊鄰國。納坦雅胡還宣稱，根據摩薩德情資，伊朗內部反政府示威活動將再起，宣稱反對勢力會在美以發動攻擊後趁勢推翻政府，位於伊拉克邊境的庫德族也會加入戰線。川普當場對納坦雅胡說，「這聽起來不錯」。美國官員在這場會議後得出以色列的四階段作戰計畫，1.斬首最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）、2.摧毀伊朗回擊能力與威脅鄰國的飛彈、3.掀起內部動亂、4.扶植勢力改變政權。美國官員與情報體系對於納坦雅胡的計畫紛紛嗤之以鼻，雖然前兩項目標依照美國的能力可能達成，但後兩者簡直是天方夜譚，中情局長雷克里夫直呼要讓政權更迭的評斷簡直可笑；盧比歐更不留情吐槽，認為納坦雅胡完全是在「鬼扯」。凱恩則認為以色列的計畫過於誇張，就像是在強迫推銷，並提到若攻打伊朗將消耗美軍因烏克蘭戰爭減少的武器庫存，且要維持荷姆茲海峽安全也有困難。然而，川普似乎有意動武，庫許納與威特科夫與伊朗代表進行多輪核談判在當時也未有具體進展，在2月26日的最終決策會議上，儘管副總統范斯（JD Vance）表達這是一個壞主意，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）也附和他的論調，但包含盧比歐、赫格塞斯和雷克里夫以及凱恩等人認為，初步的摧毀伊朗飛彈以及刺殺哈米尼行動應可做到，且以色列遲早對伊朗出手，不如及早行動。在川普堅持之下，隨後由凱恩向川普提供2月28日下午4時是最後發動攻擊的期限，川普於2月28日在空軍一號上，距離期限還有22分鐘時下令「批准史詩怒火行動（Operation Epic Fury），不得中止，祝好運。」