台北晶華酒店表示，旗下人氣日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」即日起升級食材用料，4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」優惠活動，以來自日本的A5和牛為主角，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。兩人成行每人餐價2980元+10%，加入「晶華會APP」憑會員優待券每人可再折價1000元。
台北晶華酒店提到，此次選用的「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，擁有肉質軟嫩且富彈性的特色，相較於高油花的肋眼或菲力，臀肉芯的油花適中、赤身比例較高、口感較為不膩。
大吟釀清酒加上日本醬油、味醂與糖做成醬汁 講究鹹甜平衡
依照壽喜燒料理特性，肉會切為0.18公分的薄片，使其於鍋中輕涮即可達到最佳熟度。台北晶華酒店更表示，壽喜燒的美味關鍵，醬汁與肉品同樣重要，三燔的醬汁是選用大吟釀清酒、日本醬油、味醂與糖慢火熬製而成，強調鹹、甜、鮮完美平衡。入座後服務人員會先協助客人以牛油熱鍋後拌炒洋蔥引出香氣，再倒入醬汁煮滾後涮入和牛兩面各數秒，待醬香與油脂交融即可享用。
三燔本家與三燔北投亦依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，套餐中包含前菜紫蘇番茄，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿，飯後亦有宇治金時與黑糖豆腐兩項精緻甜品。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用吃到飽。
🟡三燔壽喜燒推「日本A5和牛吃到飽」資訊整理：
優惠內容：加入「晶華會APP」會員，憑優惠券每人可折1000元。
線上訂位：inline系統
▪️三燔本家：
訂位電話：02-2523-8000轉 三燔本家
台北晶華酒店地址：台北市中山北路2段39巷3號
▪️三燔北投：
訂位電話：02-6610-0108
地址：台北市北投區泉源路19號2樓
「六松今苑SUKI」進駐中山誠品南西店 套餐最低不到300元
另外，日本首創融合「關東×關西」雙流派壽喜燒技法的「六松今苑」，全新延伸品牌「六松今苑SUKI」則是正式進駐中山誠品南西店，推出關東與關西兩大流派特色的壽喜燒定食套餐，更首創將關西風壽喜燒帶進百貨美食街型態，主打「不到300元，就能吃到最純正日本味」，不管是牛胸腹、豬五花還是雞腿，眾多品項套餐不到300元定價，就連A5和牛也只要499元即可享有。
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依照壽喜燒料理特性，肉會切為0.18公分的薄片，使其於鍋中輕涮即可達到最佳熟度。台北晶華酒店更表示，壽喜燒的美味關鍵，醬汁與肉品同樣重要，三燔的醬汁是選用大吟釀清酒、日本醬油、味醂與糖慢火熬製而成，強調鹹、甜、鮮完美平衡。入座後服務人員會先協助客人以牛油熱鍋後拌炒洋蔥引出香氣，再倒入醬汁煮滾後涮入和牛兩面各數秒，待醬香與油脂交融即可享用。
三燔本家與三燔北投亦依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，套餐中包含前菜紫蘇番茄，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿，飯後亦有宇治金時與黑糖豆腐兩項精緻甜品。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用吃到飽。
優惠內容：加入「晶華會APP」會員，憑優惠券每人可折1000元。
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▪️三燔本家：
訂位電話：02-2523-8000轉 三燔本家
台北晶華酒店地址：台北市中山北路2段39巷3號
▪️三燔北投：
訂位電話：02-6610-0108
地址：台北市北投區泉源路19號2樓
「六松今苑SUKI」進駐中山誠品南西店 套餐最低不到300元
另外，日本首創融合「關東×關西」雙流派壽喜燒技法的「六松今苑」，全新延伸品牌「六松今苑SUKI」則是正式進駐中山誠品南西店，推出關東與關西兩大流派特色的壽喜燒定食套餐，更首創將關西風壽喜燒帶進百貨美食街型態，主打「不到300元，就能吃到最純正日本味」，不管是牛胸腹、豬五花還是雞腿，眾多品項套餐不到300元定價，就連A5和牛也只要499元即可享有。