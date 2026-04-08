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基隆與新北汐止去年底爆發的自來水異味事件，超過10萬戶民生用水受到影響。如今案情迎來真相，基隆地檢署歷經近4個月追查，揭開背後一條長期運作，非法排放與處理廢油廢水的黑色產業鏈，涉案規模之驚人，不法所得更是上看4億元，全案今（8日）偵結起訴32人，並聲請扣押逾3億元犯罪所得。2024年11月27日，基隆市民陸續反映自來水出現異味，影響範圍甚至擴及新北市汐止區。檢警隨即成立專案小組追查，並於同年12月鎖定位於基隆河自來水水質水量保護區內的「將誠公司」。調查發現，該公司僅具備乙級廢棄物清除許可，依法只能運送廢油，卻涉嫌違法進行廢棄物處理並排放廢水。經進一步調查指出，游姓負責人早在2020年間即於基隆暖暖區租用場地，私設地下廢油處理工廠，將來自港口的船舶廢油進行油水分離，分離後的廢油轉售牟利；但過程中產生的含有有害物質廢水，卻未經處理直接排入基隆河，最終流入供水系統，對公共飲用水安全造成重大威脅。檢方追查發現，該公司不僅處理自家廢油，也替其他業者代為處理，形成上下游分工的非法網絡。處理後的廢油被販售給多家公司，再混充工業用油流入市場，供鍋爐等設備使用。同時，涉案業者還與合法廢棄物處理公司勾結，透過開立虛偽文件，掩飾廢棄物流向，藉此規避稽查。檢方統計，4家公司透過此模式牟利，不法所得高達4億297萬餘元。專案小組在偵查期間共發動4波搜索行動，查扣曳引車、油罐車、船舶及油槽等大批設備，並成功凍結鉅額不法所得。目前已查扣約3億522萬元犯罪資產。檢方認定，游姓男子等9人涉犯非法處理廢棄物、違反水污染防治法、申報不實及妨害公眾飲水安全等罪；其餘23人則涉非法處理廢棄物與開立不實文件等罪。全案已依法提起公訴，並建請法院從重量刑，同時聲請沒收犯罪工具與不法所得。基隆市長謝國樑表示，市府在事件爆發後即與檢方密切合作，後續將於起訴後2日內公布相關行政裁罰結果，強化對環保違規行為的查緝與管理。