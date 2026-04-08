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台股集中市場今（8）日大漲逾千點， 櫃買市場更是刷新歷史紀錄，其中千金股表現氣勢如虹，不僅股王信驊攻上漲停板，更是史上首度出現41千金。美國總統川普宣布對伊朗軍事行動暫緩兩週，引發市場對停火預期升高，在美股盤前期指走高的帶動下，台北股市迎來反彈，盤中大漲1478.99點，來到34708.81點，漲點創下史上第三大。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.18點、來到326.79點，盤中最高上漲15.02點，來到340.63點，再創新紀錄。權值股帶頭走高，權王台積電一度衝達1950元，上漲90元，為盤中上漲金額第四高，影響大盤指數約757點；台達電強勢攻上漲停價1665元；鴻海午盤上漲8.5元或4.43%，來到200.5元，站回200元關卡。此外，台股千金股也創紀錄，盤中首度出現41檔千金股，由股王信驊（5274）領軍攻上漲停價12615元、再創新天價，其他千金股也同步攻上漲停板，包括穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、竑騰（7751）、昇達科（3491）、致茂（2360）、台達電（2308）、竹陞科技、均華（6640）、波若威（3163）、宜鼎（5289）、雙鴻（3324）等等皆攻上漲停板。此外，千金股當中，股價創新高的個股有12檔， 包括信驊（5274）、台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、聯亞（3081）、弘塑（3131）、波若威（3163）、貿聯-KY（3665）、旺矽（6223）、竹陞科技（6739）、竑騰（7751）、新代（7750）等等。