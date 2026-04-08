《Pokémon GO》2026世界錦標賽8月在舊金山點燃戰火，近期各地選拔賽也如火如荼進行中，不料在美國的「奧蘭多區域資格賽」卻出現爭議判決，選手 Firestar73 逆轉對手奪冠後，卻被裁判認定失格，原因竟是「丟耳機的慶祝動作，違反運動家精神」，頓時引起網友對主辦方一陣撻伐，甚至要求開除裁判。
回顧整起事件起因，Firestar73 在奧蘭多區域資格賽一度掉入敗者組，再從敗部一路殺回總決賽，對手則是 NiteTimeClasher；在這場五戰三勝制的比賽中，雙方鏖戰到第五局，Firestar73 克服壓力，給予 NiteTimeClasher 最後一擊拿下勝利。
當下 Firestar73 難掩興奮之情，他先是起身摘下耳機，並將耳機丟到桌面，並向前方振臂，透過表情和急促的呼吸，也可以看出 Firestar73 非常亢奮，不過他也馬上和對手握手致意。
想不到當天裁判在目睹 Firestar73 的動作後，竟然判定他慶祝時的行為「違反運動精神」，並宣布比賽由 NiteTimeClasher 以3比2擊敗 Firestar73，但透過現場錄影， Firestar73 的慶祝動作完全沒有針對對手，甚至是電競場上再常見不過情緒釋放。
荒謬的判決，透過知名 Pokémon GO 選手、2023世界冠軍 ItsAXN 分享後，迅速在各大社群擴散，大量《Pokémon GO》向寶可夢公司的電競部門投訴，要求撤回這個判決、解僱裁判，但目前寶可夢公司並未做出回應。
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當下 Firestar73 難掩興奮之情，他先是起身摘下耳機，並將耳機丟到桌面，並向前方振臂，透過表情和急促的呼吸，也可以看出 Firestar73 非常亢奮，不過他也馬上和對手握手致意。
荒謬的判決，透過知名 Pokémon GO 選手、2023世界冠軍 ItsAXN 分享後，迅速在各大社群擴散，大量《Pokémon GO》向寶可夢公司的電競部門投訴，要求撤回這個判決、解僱裁判，但目前寶可夢公司並未做出回應。