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▲根據台中市教育局書面調查報告，檢方3次起訴的被害人數是50人，且未完全扣除重覆的部分。（圖／台中市政府提供，2026.04.08）

台中市狼教練性侵學童案在網路狂燒，受害者人數出現各種版本，甚至傳出高達百人！教育局長蔣偉民昨天表示掌握42名，立即遭市議員砲轟，甚至差點被請出議場。但今天的書面報告顯示，檢方3次起訴的受害人數為50人，台中市長盧秀燕提醒，數字兜不攏的原因係尚未收到起訴書，重覆部分還沒扣除。依盧秀燕說法，教育局掌握的人數與檢方相近。2024年發生的狼教練松志彬性侵小學童案，近來在網路引起熱議，起因3月底檢方第3波起訴，網友根據先前各媒體報導進行統整，指仍在押的松志彬共性侵82名孩童，卻未見市府有積極作為，甚至以訛傳訛，將教練犯上百罪行傳為性侵上百孩童。多位綠營民代見獵心喜，跟著發臉書或新聞稿，狂轟受害者已暴增至82人，市民看不到市府具體作為，只看到媽媽市長不負責任，昨天台中市議會召開教育文化委員會，教育局長蔣偉民表示目前掌握有42名受害人，已進行輔導諮商與後續國賠事宜，由於與坊間數字差異過大，民進黨市議員怒轟教育局調查失能，要求蔣偉民離席，否則拒絕審查，經協調後改要求教育局提送狼師案專案報告。今（8）日教育局提出11頁專案報告，詳列檢方與法院的調查數據與進度，第一次起訴判決有32名被害人、90次罪刑；第二次起訴有10名被害人、22次罪刑，其中3人與第一次重覆，因此，一、二次起訴共39名被害人。至於日前的第三次起訴，則有11名受害者、19次罪刑，名單尚未核實。盧秀燕今（8）日上午到市議會備詢前受訪，對於網傳近百位小球員受害，教育局掌握不力一事，她表示檢方分三批起訴，第一、二批有重複，教育局將等收到第三批起訴書後，進行人別比對與資料彙整。對於人數兜不攏遭砲轟，她只淡淡地說「不是像外界所想的，這裡面有人把它全部加起來，沒有扣掉重複的部分」，並未多做解釋。