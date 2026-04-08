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白沙屯媽祖進香百萬人！北港2校申請停課遭駁

▲2026 年苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動預計將在4 月 16 日抵達雲林北港朝天宮。（圖／北港朝天宮）

白沙屯進香北港交通接駁方式

▲白沙屯媽祖4月16日到北港，縣政府接駁車資訊。（圖／交通部）

▲白沙屯媽祖到北港接駁巴士資訊方式。（圖／交通部）

2026 年苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，即將於 4 月 12 日盛大起駕！今年報名跟隨的「香燈腳」突破 45 萬創下新高。大部隊預計將於 4 月 16 日抵達雲林北港朝天宮，屆時北港小鎮恐擠進百萬朝聖人次。考量到當日周邊交通恐將癱瘓，日前向縣府申請於 16 日全面停課，但，宣布兩校下週四將維持正常上班上課。白沙屯媽祖徒步進香將湧入大量人潮，北港南陽國小、北港國中向縣府提出4月16日停課申請。對此，雲林縣教育處長邱孝文表示，經召開會議評估，16日將維持正常上課。教育處解釋，16日為正常上課日，若臨時停課，部分家長仍需上班，學生恐面臨無人照顧的情況，再加上下午放學時段人潮可能已逐漸散去，綜合考量學生受教權與實際狀況後，決議維持正常上班上課。若部分家長接送學生有安全顧慮，教育處將請學校採取較具彈性的方式因應，並配合上下課時段與轄區北港警分局加強交通與人流管制，協助學生順利通行。北港國中校長施協志表示，學校已接獲縣府通知，16日將維持正常上課，若有學生或家長因進香人潮考量申請請假，校方將提供線上上課方式，確保學生受教權不受影響。另外，校方規劃15日下午開放部分校園空間供香客暫時休憩，並會要求香客遠離教學區域，以免影響16日學生上課。