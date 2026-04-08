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▲一名顏姓婦人遭到假檢警誆稱遭盜用且捲入刑事案件，要求其查資產。（圖／警方提供）

台北市中山分局長春路派出所日前接獲轄內銀行通報，指稱有民眾疑似遭到詐騙。員警獲報後立刻趕往現場關懷，發現一名婦人遭詐騙集團以「假檢警」手法誆騙，甚至對方還盜用警員同窗的照片作為通訊軟體大頭貼，員警到場一看秒識破，傻眼喊：「這我同學，他不叫這個名字。」經警方與行員聯手勸阻並當場拆穿騙局，成功攔阻這起詐騙案。據了解，顏姓婦人日前在LINE上結識一名自稱是警察的陌生好友，對方佯稱顏婦身分遭盜用且捲入刑事案件，要求她前往銀行調閱名下的總資產證明以供查驗，還以「偵查不公開」為由，恐嚇她不得向任何人透露。顏婦信以為真前往銀行辦理，引起行員警覺並報警。長春路派出所警員邱仁楷到場查看顏婦的手機對話紀錄時，眼尖發現該名假警察的LINE大頭貼，盜用的竟是自己警校同窗的照片，當場識破這起騙局。警方隨即向顏婦詳細說明此為詐騙集團慣用的冒名手法，並列舉相關的詐騙態樣進行勸導。顏婦這才恍然大悟，驚覺自己險些落入陷阱，後續也在行員協助下將該名詐騙帳號封鎖。中山分局呼籲，檢警機關絕對不會透過通訊軟體辦案，也不會要求民眾交付財物或查明資產，民眾若接獲類似來電或訊息，務必提高警覺，並撥打165反詐騙專線或110查證。