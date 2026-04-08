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引進中信金大股東辜仲諒的百億資金入股台泥，成為今日熱門財經話題，其實張安平除了台泥企業團總執行長、雲朗觀光集團執行長等「大老闆」身分，還有個罕為人知的身分：，他是號稱「」的劍潭古寺董事長，但廟方因，在土地歸還前每月支付租金1萬8588元，今日二審仍維持原審的賠償金額，但上訴期間廟方有受贈1筆土地，減少了無權占有的土地面積，因此從去年（2025）12月起的每月租金可調降為1萬4348元。劍潭古寺有300年歷史，創建於，原本位在劍潭北岸，日治時期遷到大直北勢湖山麓現址，寺內保有；在1951年之後，廟務由接管至今，2004年成立財團法人，首屆董事長是前海基會董事長，他過世後改由次子接任董座，2017年辜成允在晶華酒店下樓摔傷身亡，由辜振甫的女婿擔任董事長至今。國產署北區分署提告主張，劍潭古寺至少從起占用6筆總面積25坪的國有土地，要求廟方給付土地使用補償費421萬9832元，並於返還土地前按月給付1萬8588元。劍潭古寺認為，國產署認定占用的6筆土地中，有1筆並不在房屋使用執照的範圍內，所以並未占用；還有1筆土地只是將它整理成花圃，沒有排除別人使用，也不算占用。另外這些土地上只蓋，占用利益不高，國產署以申報地價5％計算不當得利並不合理。台北地院找內政部國土測繪中心到場履勘，以精密電子測距經緯儀檢測製作鑑定圖，結果，把土地還給國家前，每個月還得付1萬8588元的租金。劍潭古寺不服一審判決提起上訴，引用台北市中山地政事務所2024年7月土地複丈成果圖的測量結果，主張國土測繪中心鑑定圖有誤，劍潭古寺東廂建物並未占用國有地。二審合議庭查出，一審判決後，，所以從去年12月9日起，廟方按月返還的金額應降為1萬4348元。高院撤銷一審判決，改判劍潭古寺從2024年8月1日到2025年12月8日期間的月租金仍為一審認定的1萬8588元，2025年12月9日之後一直到返還土地日的月租，改以1萬4348計算。至於。本案可上訴至最高法院。