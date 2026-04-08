台灣水泥董事長張安平引進中信金大股東辜仲諒的百億資金入股台泥，成為今日熱門財經話題，其實張安平除了台泥企業團總執行長、雲朗觀光集團執行長等「大老闆」身分，還有個罕為人知的身分：廟董，他是號稱「台北市最古老寺廟」的劍潭古寺董事長，但廟方因越界占用6筆國有土地蓋圍牆、花圃，遭國有財產署提告求償，一審判賠120萬5294元，在土地歸還前每月支付租金1萬8588元，今日二審仍維持原審的賠償金額，但上訴期間廟方有受贈1筆土地，減少了無權占有的土地面積，因此從去年（2025）12月起的每月租金可調降為1萬4348元。
劍潭古寺有300年歷史，創建於清朝康熙年間，原本位在劍潭北岸，日治時期遷到大直北勢湖山麓現址，寺內保有觀音神像、送子觀音石雕、十八羅漢金剛等古物；在1951年之後，廟務由台泥辜家接管至今，2004年成立財團法人，首屆董事長是前海基會董事長辜振甫，他過世後改由次子辜成允接任董座，2017年辜成允在晶華酒店下樓摔傷身亡，由辜振甫的女婿張安平擔任董事長至今。
國產署北區分署提告主張，劍潭古寺至少從1994年起占用6筆總面積25坪的國有土地，要求廟方給付土地使用補償費421萬9832元，並於返還土地前按月給付1萬8588元。
劍潭古寺認為，國產署認定占用的6筆土地中，有1筆並不在房屋使用執照的範圍內，所以並未占用；還有1筆土地只是將它整理成花圃，沒有排除別人使用，也不算占用。另外這些土地上只蓋圍牆、花圃、牌樓，占用利益不高，國產署以申報地價5％計算不當得利並不合理。
台北地院找內政部國土測繪中心到場履勘，以精密電子測距經緯儀檢測製作鑑定圖，結果東廂建物、水泥鋪地、擋土牆、圍牆、花圃內側、牌樓這些地上物共佔用國有地84.02平方公尺（25.4坪）；不過國產署遲至2023年到2024年間才提告求償，依法只能回推5年，廟方從1994年到2018、2019年這段期間無權佔地的不當得利都免付。法官以申報地價算出劍潭古寺應付國產署120萬5294元，把土地還給國家前，每個月還得付1萬8588元的租金。
劍潭古寺不服一審判決提起上訴，引用台北市中山地政事務所2024年7月土地複丈成果圖的測量結果，主張國土測繪中心鑑定圖有誤，劍潭古寺東廂建物並未占用國有地。
高等法院指出，國土測繪中心的鑑定圖使用精密儀器施測並以自動化鑑測直接作圖而成，可有效排除人工鑑測的錯誤，鑑定結果會比地政事務所土地丈量更為精確。
二審合議庭查出，一審判決後，劍潭古寺在2025年12月9日受贈取得其中一筆土地而成為合法地主，無權占有的面積減為64.85平方公尺，所以從去年12月9日起，廟方按月返還的金額應降為1萬4348元。
高院撤銷一審判決，改判劍潭古寺從2024年8月1日到2025年12月8日期間的月租金仍為一審認定的1萬8588元，2025年12月9日之後一直到返還土地日的月租，改以1萬4348計算。至於國產署一審已勝訴的「回溯5年不當得利」120萬5294元，仍維持相同賠償金額。本案可上訴至最高法院。
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國產署北區分署提告主張，劍潭古寺至少從1994年起占用6筆總面積25坪的國有土地，要求廟方給付土地使用補償費421萬9832元，並於返還土地前按月給付1萬8588元。
劍潭古寺認為，國產署認定占用的6筆土地中，有1筆並不在房屋使用執照的範圍內，所以並未占用；還有1筆土地只是將它整理成花圃，沒有排除別人使用，也不算占用。另外這些土地上只蓋圍牆、花圃、牌樓，占用利益不高，國產署以申報地價5％計算不當得利並不合理。
台北地院找內政部國土測繪中心到場履勘，以精密電子測距經緯儀檢測製作鑑定圖，結果東廂建物、水泥鋪地、擋土牆、圍牆、花圃內側、牌樓這些地上物共佔用國有地84.02平方公尺（25.4坪）；不過國產署遲至2023年到2024年間才提告求償，依法只能回推5年，廟方從1994年到2018、2019年這段期間無權佔地的不當得利都免付。法官以申報地價算出劍潭古寺應付國產署120萬5294元，把土地還給國家前，每個月還得付1萬8588元的租金。
劍潭古寺不服一審判決提起上訴，引用台北市中山地政事務所2024年7月土地複丈成果圖的測量結果，主張國土測繪中心鑑定圖有誤，劍潭古寺東廂建物並未占用國有地。
高等法院指出，國土測繪中心的鑑定圖使用精密儀器施測並以自動化鑑測直接作圖而成，可有效排除人工鑑測的錯誤，鑑定結果會比地政事務所土地丈量更為精確。
二審合議庭查出，一審判決後，劍潭古寺在2025年12月9日受贈取得其中一筆土地而成為合法地主，無權占有的面積減為64.85平方公尺，所以從去年12月9日起，廟方按月返還的金額應降為1萬4348元。
高院撤銷一審判決，改判劍潭古寺從2024年8月1日到2025年12月8日期間的月租金仍為一審認定的1萬8588元，2025年12月9日之後一直到返還土地日的月租，改以1萬4348計算。至於國產署一審已勝訴的「回溯5年不當得利」120萬5294元，仍維持相同賠償金額。本案可上訴至最高法院。