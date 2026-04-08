我是廣告 請繼續往下閱讀

▲natori演唱會座位圖出爐。（圖／大鴻藝術 BIGART 臉書）

日本人氣創作歌手natori（なとり）二度「行進」台北！日前成功挑戰日本武道館，他緊接著宣布將於6月展開全新巡演「行進」，並同步公開追加亞洲四大城市開唱資訊，其中台北場確定於2026年8月8日在台北流行音樂中心舉行，票價共分為4種：4200元、3600元、3200元、2800元，以及身障席2100（1F）、1600（2F）元，採實名抽選制，將於4月20至22日下午1點在遠大售票系統開放抽選，結果將於4月24日公布，有興趣的粉絲千萬不要錯過。「 natori ONE-MAN LIVE TOUR ’Koshin (March)’ in Taipei 」將於2026年8月8日（六）晚間6點在台北流行音樂中心舉行，票價為新台幣4200、3600、3200、2800以及身障席2100（1F）、1600（2F）元，預計4月20至22日下午1點在遠大售票系統開放抽選，4月24日（五）中午12點發表抽選結果（視票券販售情況，將有不實施一般販售之可能），更多詳情可洽主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群專頁。natori在2月18、19日才剛完成個人首度日本武道館公演「natori 3rd ONE-MAN LIVE『深海』」，如今隨著新一輪巡演正式定名為「行進」，也為今年接下來的活動揭開新階段。除了原先已公布的日本巡迴11個場次，更加碼海外場次首爾、新加坡、曼谷、台北，以及東京等場次，成為他出道以來最大規模的亞洲巡迴演唱會。natori也分享這次巡演名稱背後的想法，表示自己在製作《深海》這張專輯的過程中，雖然失去了很多東西，但仍選擇繼續前進，想看清前方究竟還有什麼。他形容，現在像是得到了一種既渺小又巨大的感覺，「無論好壞都一起吞下，繼續我們的行進吧」。值得一提的是，natori在2025年首度舉辦亞洲巡演時，首爾、台北場都曾完售，這次再度回到亞洲開唱，也讓各地粉絲格外期待，近期以一曲〈セレナーデ〉（小夜曲）搭配話題動畫《我推的孩子》第三季片尾曲，此外，他的歌曲〈プロポーズ〉 （求婚）也入圍「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀樂曲賞，音樂實力有目共睹。