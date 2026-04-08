美國總統川普宣布已同意與伊朗達成兩週停火共識，伊朗同意「立即且安全地重新開放荷姆茲海峽」，白宮、德黑蘭都宣稱勝利。美國總統川普表示，美國將協助疏導荷姆茲海峽航運，能開始賺大錢，稱這是中東的黃金時代。

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川普在美東時間7日深夜在自家社群Truth Social發文，這是世界和平的偉大日子！伊朗渴望和平，他們受夠了！其他國家也一樣！」

川普也宣布，美國將協助疏導荷姆茲海峽的航運交通，屆時將有許多積極措施，「開始賺大錢」（Big money will be made），伊朗也可以開始重建進程。

川普也說，美國將送去各種補給物資，並繼續在該地區「逛來逛去（hangin’around）」，確保停火協議被嚴格執行，對此充滿信心。正如我們在美國所經歷的那樣，這可能是中東的黃金時代！



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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物