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牙刷淪「細菌培養皿」？醫師點名 3 大地雷保管法

▲牙刷其實每 2-3 個月就該更換一次，如果出現刷毛開花等現象，更是要直接換新。（圖／記者潘毅攝）

正確處理牙刷的「黃金 3 步驟」

「刷毛朝下」

牙刷多久換一次？牙醫診所曝判斷關鍵

▲牙醫師建議牙刷用完之後，要將刷毛朝下放置，輕靠在牙膏上，才可以將水分瀝乾。（圖／記者潘毅攝）

牙刷需立即更換的 5 大現象

▲牙刷更換不一定要等3個月，只要出現刷毛開花、有異味等都該立即更換。（圖／綻美牙醫診所臉書）

每天放進嘴裡的牙刷，如果擺放地點、方式不正確，很可能淪為細菌溫床，變成跟「馬桶刷」一樣髒！牙科醫師宮本日出警告，口腔內牙垢的細菌密度幾乎與糞便相同，錯誤的牙刷擺放方式與全家共用的習慣，很容易淪為病菌的溫床。日本牙科醫師宮本日出指出，許多人日常的牙刷收納習慣，其實都踩了致命的衛生地雷：洗完澡浴室充滿霧氣、鏡子起霧時，就是危險警訊。病菌最愛濕暖的空氣，水氣凝結在刷毛根部，會讓細菌大量滋生。這是多數人理所當然的習慣，但水分會順著地心引力積在刷毛底部，反而導致內部更難乾燥。刷毛互相碰觸，極易造成感冒或流感病毒的交叉感染。對付這些病菌最大的剋星就是「乾燥」。宮本醫師建議每次刷完牙後，應確實執行以下步驟：在流動的清水下仔細搓洗，確保刷毛上的牙垢與食物殘渣完全洗淨。用乾淨的紙巾稍微吸乾刷毛水分，這是縮短病菌存活時間最關鍵的步驟。將牙刷輕靠在牙膏上，讓放置，這樣最能徹底將水分瀝乾。此外，洗澡之後，浴室抽風機應持續運轉 2 至 4 小時（若無抽風機則開窗通風 2 至 3 小時），並維持「每個月更換一次牙刷」的頻率，若不慎感冒，康復後務必「換一把新牙刷」，才能徹底杜絕重複感染的風險。此外，綻美牙醫診所也提醒，牙刷其實每 2-3 個月就該更換一次，甚至有些情況需要更早換新，否則牙刷可能變成細菌溫床，越刷越髒。綻美牙醫診所解釋，刷毛開花、歪斜會影響清潔力，刷再久也刷不乾淨，刷毛變鈍也會讓刷毛變硬，反而可能導致牙齦受傷或萎縮哦！