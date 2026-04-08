每天放進嘴裡的牙刷，如果擺放地點、方式不正確，很可能淪為細菌溫床，變成跟「馬桶刷」一樣髒！牙科醫師宮本日出警告，口腔內牙垢的細菌密度幾乎與糞便相同，錯誤的牙刷擺放方式與全家共用的習慣，很容易淪為病菌的溫床。

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牙刷淪「細菌培養皿」？醫師點名 3 大地雷保管法

日本牙科醫師宮本日出指出，許多人日常的牙刷收納習慣，其實都踩了致命的衛生地雷：

環境過於潮濕：洗完澡浴室充滿霧氣、鏡子起霧時，就是危險警訊。病菌最愛濕暖的空氣，水氣凝結在刷毛根部，會讓細菌大量滋生。

刷毛朝上直立擺放：這是多數人理所當然的習慣，但水分會順著地心引力積在刷毛底部，反而導致內部更難乾燥。

牙刷擠同一個杯子：刷毛互相碰觸，極易造成感冒或流感病毒的交叉感染。

▲牙刷其實每 2-3 個月就該更換一次，如果出現刷毛開花等現象，更是要直接換新。（圖／記者潘毅攝）
▲牙刷其實每 2-3 個月就該更換一次，如果出現刷毛開花等現象，更是要直接換新。（圖／記者潘毅攝）
正確處理牙刷的「黃金 3 步驟」

對付這些病菌最大的剋星就是「乾燥」。宮本醫師建議每次刷完牙後，應確實執行以下步驟：

一、確實沖洗：在流動的清水下仔細搓洗，確保刷毛上的牙垢與食物殘渣完全洗淨。

二、徹底吸乾水分：用乾淨的紙巾稍微吸乾刷毛水分，這是縮短病菌存活時間最關鍵的步驟。

三、刷毛朝下放置：將牙刷輕靠在牙膏上，讓「刷毛朝下」放置，這樣最能徹底將水分瀝乾。

此外，洗澡之後，浴室抽風機應持續運轉 2 至 4 小時（若無抽風機則開窗通風 2 至 3 小時），並維持「每個月更換一次牙刷」的頻率，若不慎感冒，康復後務必「換一把新牙刷」，才能徹底杜絕重複感染的風險。

牙刷多久換一次？牙醫診所曝判斷關鍵

此外，綻美牙醫診所也提醒，牙刷其實每 2-3 個月就該更換一次，甚至有些情況需要更早換新，否則牙刷可能變成細菌溫床，越刷越髒。

▲牙醫師建議牙刷用完之後，要將刷毛朝下放置，輕靠在牙膏上，才可以將水分瀝乾。（圖／記者潘毅攝）
▲牙醫師建議牙刷用完之後，要將刷毛朝下放置，輕靠在牙膏上，才可以將水分瀝乾。（圖／記者潘毅攝）
牙刷需立即更換的 5 大現象

刷毛已經開花
使用超過3個月
生病感冒康復之後
刷毛有卡汙垢、水垢
牙刷洗乾淨之後仍有異味

綻美牙醫診所解釋，刷毛開花、歪斜會影響清潔力，刷再久也刷不乾淨，刷毛變鈍也會讓刷毛變硬，反而可能導致牙齦受傷或萎縮哦！

▲牙刷更換不一定要等3個月，只要出現刷毛開花、有異味等都該立即更換。（圖／綻美牙醫診所臉書）
▲牙刷更換不一定要等3個月，只要出現刷毛開花、有異味等都該立即更換。（圖／綻美牙醫診所臉書）

 

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...