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美國總統川普宣布對伊朗軍事行動暫緩兩週，引發市場對停火預期升高，在美股盤前期指走高的帶動下，台北股市今（8）日迎來反彈，最後一盤更是在買盤挹注下，終場上漲1531.56點，創下史上收盤第二大漲點，收在當日最高點34761.38點，成交量為8562.6億元。同樣收在最高點的還有櫃買指數，開盤上漲1.18點、來到326.79點，終場上漲15.59點或4.79%，收在341.2點，創下1997年以來新高紀錄。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、華邦電、聯電、華通；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、欣興、南亞科、南電。權值股帶頭走高，權王台積電開高走高，最後一盤爆出7381張買單，終場收在1950元，上漲90元，為盤中上漲金額第四高，貢獻大盤指數約710點；台達電強勢攻上漲停價1665元，貢獻大盤指數約109點；鴻海終場上漲9.5元或4.95%，來到201.5元，站回200元關卡，貢獻大盤指數約41點。PCB族群掀起漲停潮，臻鼎-KY、榮科、尖點、欣興、志聖、達航科技、景碩、台光電、鉅橡、台玻、金居、毅嘉、嘉聯益、富喬、柏承、騰輝電子-KY、建榮攻上漲停板，高技上漲逾9%，凱崴上漲逾8%。台積電強勢走高，帶動相關概念股同步走強，穎崴、長興、達興材料、旺矽、志聖、景碩、竹陞科技、致茂、辛耘、均華、台星科攻上漲停板，日月光投控、世界先進、台勝科上漲逾8%。記憶體族群也同步走高，旺宏攻上漲停價150元，南亞科上漲逾8%，力積電、華邦電上漲逾6%；帶動模組廠同步走高，廣穎、宜鼎、宇瞻、群聯、凌航攻上漲停板，威剛上漲逾7%，創見上漲逾6%，十銓、至上上漲逾5%。矽光子概念股也一片紅通通，矽格、長興、穎崴、訊芯-KY、光焱、旺矽、明泰、環宇-KY、台星科、波若威攻上漲停板，上詮、上漲逾9%，日月光投控、惠特、穩懋上漲逾8%。