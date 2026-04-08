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日本知名牛丼連鎖店「松屋」於3月26日在島根縣出雲市開設新店，再度在日本都道府縣地圖中取得一縣，距離「全國制霸」僅差島根縣旁邊的鳥取縣，身為唯一落單行政區，鳥取縣吉祥物相當傲嬌喊出「我才不在乎呢」，但事實上卻超在意，鳥取縣宣傳課也期盼松屋能來到鳥取。日本松屋在三月中公告，「我們終於要在島根縣開設第一家門市了！我們將把我們引以為傲的牛丼和香脆的豬排蓋飯帶給島根縣的每一位民眾」，而在文末，松屋也相當明白地戲稱，「全國只剩下一個縣還沒有松屋了」。根據讀賣新聞與日本經濟新聞報導，松屋目前全日本唯一尚未設店的地方是鳥取縣，鳥取縣反向利用這一點，推出了「如果松屋來到鳥取活動」，透過官方X蒐集「想在松屋吃到的鳥取縣合作菜單」，寫下希望合作的菜單名稱，並附上插畫或照片，以及要使用的鳥取縣產食材，希望藉此吸引縣民關注，一位縣政府官員表示，好的創意可能會被採納，作為松屋在鳥取開業時的限時特別菜單。在鄰近的島根縣都有了松屋後，鳥取縣的吉祥物「トリピー（Toripy）」忍不住悲憤了起來，透過社群平台傲嬌表達「我才不在乎呢」，但此時前方桌上放了一把扇子，上面寫上「來這邊吧」，立刻被調侃「明明超在意的吧」。鳥取縣宣傳課表示，「希望大家能知道鳥取有各式各樣的縣產食材，也期待松屋能真的來到鳥取」；鳥取縣知事平井伸治2日出席記者會時，笑稱「鳥取沒有松屋但有松葉（蟹）」。事實上，除了松屋之外，鳥取縣在2016年以前也未有過星巴克入駐，鳥取縣知事平井伸治過去被問及此事時也有同樣的豪語，「鳥取沒有星巴克，但我們有日本第一名的砂丘」，2014年第一家砂場珈琲出現後，星巴克在2016年也終於在鳥取設點。