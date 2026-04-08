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高雄春捲導致157人食物中毒，但因業者未投保產品責任險，恐讓受害者求助無門。衛福部食藥署昨（7）日回應，業者強制上傳保單制度要遲至今年7月才會生效，但像沒有商業登記菜市場攤商也不受《食品業者登錄辦法》列管，等於「完全漏接」高雄春捲案。經濟部商業署今（8）日回應，小店家、攤商無須商業登記有其立法背景，主管單位直接與食安規範掛勾應三思。高雄市苓雅區正義市場攤商販售春捲出現沙門氏菌，導致民眾食品中毒，目前統計有157人受害，依法每人最高可求償30萬元，預估業者最高面臨4200萬元巨額求償。但因為攤商並未保有產品責任險，因此受害者只能憑就醫單據向業者求償，若賠償超過業者負擔，或業者選擇脫產，眾多受害者恐索賠無門。然而，早在2024 年釀成 6 死的「寶林茶室案」時，衛福部便表示，將依《食品業者登錄辦法》要求，製造及加工業、餐飲業、食品輸入業、食品販售業、食品物流業等5類在上傳保單證明到食品產業資訊平台系統「非登不可」，更設有預警機制，即使業者保單過期也可以預警通知。但實際上，寶林發生2年後，食藥署今年1月才公告修正《食品業者登錄辦法》第4條，強制要求相關業者上傳保單，並預計今年7月起生效。換言之，光是上路時間就趕不上規範到高雄春捲案，形成第一層「漏接」。而更讓人詫異的是，食藥署回應，「食安法餐飲業強制投保產品責任險部分，是具有商業登記、公司登記或工廠登記，為因應市場內攤商產品部分，食藥署將儘速與經濟部跨部會研議強制投保的可行性。」這也代表即便是春捲攤商是40年老店、也有販售食品事實，只要不商業登記，也無須理會食品登錄，更管不到是否要保產品責任險，形成第二層「漏接」。經濟部商業署聽聞食藥署說法，回應目前尚未收到食藥署通知要檢討該事項。商業署說明，據《商業登記法》第5條規定，攤販、家庭農、林、漁、牧業者、家庭手工業者、民宿經營者，以及每月銷售額未達營業稅起徵點者，得免申請登記；當初立法原因是考量到，只是維持個人或家庭的基本生計的小本生意，採取簡民態度，以保障基層民生，但也強調相關繳稅要求仍必須滿足。對於食藥署將食安、食品業登錄與商業登記掛勾，商業署認為，兩者立法遵旨、背景都大不相同，是否應該要直接掛鉤值得再討論，更補充地方政府也有相關列冊及規範，像是花蓮東大門夜市就依據《花蓮縣營業場所強制投保公共意外責任保險自治條例》要求攤商納保，認為中央跟地方應思索如何解決，避免出現高雄春捲案的漏網之魚。