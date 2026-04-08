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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。對此，粉專政客爽狠酸，可以讓沈伯洋擔任男主角，拍攝一部為反共為題材的影片，「民進黨內人才濟濟，現在又有陳柏惟的加入，蔣萬安連任其實機會渺茫，除非他的頭髮能比沈伯洋更捲。」政客爽7日在臉書發文開酸，「誰說民進黨台北市長找不出人？這純粹就是中共的認知作戰，我非常認同莊瑞雄的說法，沈伯洋是大帥哥，而且顏值早就贏過蔣萬安。」政客爽指出，最近中共靠著電視劇逐玉，在台灣的統戰越來越嚴峻，甚至很多人認為張凌赫是男神，「這搞得好像我們台灣沒有帥哥一樣。其實完全可以讓沈伯洋擔任男主角，拍攝一部為反共為題材的影片，就讓沈伯洋頭髮上包著白紗布，手拿兩個針孔攝影機插在頭上，用橫掃千軍的方式出場嚇死共匪。」政客爽嘲諷，未來若沈伯洋當上台北市長，他就可以天天站在松山機場出境處當午安侯，說不定對岸的人也會愛上台灣；范雲其實也是一時之選，堪稱台灣天上聖母，雖然在捍衛女權方面有點色盲，但並不影響大局。政客爽最後狠酸，「民進黨內人才濟濟，現在又有陳柏惟的加入，蔣萬安連任其實機會渺茫，除非他的頭髮能比沈伯洋更捲。」