我是廣告 請繼續往下閱讀

台中狼教練案引發網路熱議，多位議員痛批中市府事發至今僅懲處校方人員，教育局內部零究責、零制度改革，校安漏洞持續存在，未來如何避免高風險人員進入校園？對於狼教練曾強制猥褻兒童，受聘後卻能出示良民證，市長盧秀燕感慨，行政部分做再多，若法律不周全也沒用，建議中央政府考慮對良民證進行檢討分類，若涉及兒虐或兒童性侵猥褻，應加重其刑，且一生不能註銷前科。台中市議會民進黨團今（8）日舉行記者會，針對棒球教練松志彬持續6年性侵猥褻學童案，質疑中市府事發至今僅懲處校方人員，教育局內部零究責、零制度改革，形同放任校園安全漏洞持續存在。黨團總召周永鴻指出，受害人數從最初的25人一路攀升，受害規模是否已到盡頭？有沒有更多黑數？市府應主動擴大清查，不能被動等檢方辦案。他同時批松志彬有前科卻能任教6年，查核機制形同虛設；曾有學童兄弟因拒絕猥褻遭松男施暴，校方雖做校安通報卻未深入追查，錯失阻止悲劇擴大的關鍵時機。民進黨市議員陳淑華質詢時批評，事發後僅懲處8名校方人員，教育局作為主管機關，為何局長自請懲處卻不了了之？盧秀燕表示她交辦副市長查明，教育局長並未延誤或未介入。陳淑華怒問「妳這樣擺爛、麻木不仁，對得起這些小朋友嗎？」松志彬高中時期即為棒球隊員，2012年放暑假回部落時，因強制猥褻村內小學生，被南投地方法院判刑2年、緩刑5年。民進黨團指出，2019年松志彬受聘為棒球隊教練時，校方未依規到「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢；2021年該系統已與法務部連結，校方仍未執行定期查詢，導致狼教練在校園暢行無阻。無黨籍市議員吳佩芸問，市府未來如何避免高風險人員進入校園？教育局有無行政資源可以把關？盧秀燕表示，相關人員已經懲處，但她感慨問題的癥結，在於法律如果不周全，行政做再多也沒用。盧秀燕答詢時指出，松志彬有相關前科，但到校應聘後卻能出示良民證，法律有其上限，有些較輕罪行執行後可被註銷，導致行政單位防不勝防。政府應該考慮，若涉及兒虐或兒童性侵猥褻，應該加重其刑，且一生不能註銷前科。這是全國性的法令，雖然立法院曾經討論過，但法律上好像還沒有完成。