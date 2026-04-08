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▲泰國潑水節每年都吸引大批國際遊客。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

2026泰國潑水節安全規定

曼谷宣布會從嚴執法

泰國潑水節每年都吸引大批國際遊客，2026年潑水節即將登場，泰國政府今年將採取較往年更嚴格的安全措施，主打「安全潑水節、無酒精」，泰國警方表示將嚴格執法，以減少發生事故和犯罪。綜合泰國媒體報導，每年4月13日到15日的潑水節即佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，今年潑水節前兩天恰好適逢週末，所以整個節慶活動將從4月11日一路進行至15日，不過，考慮到地方上可能會舉辦搶先預熱活動，以及在節日後繼續延長慶祝活動，因此整個4月中旬預估都將是泰國的旅遊高峰期。禁止使用高壓水槍。高壓水槍，包括PVC水砲或改裝型水槍等可能傷害眼睛或身體的裝置，都被禁止使用。違者將面臨最高兩年監禁或最高4000泰銖罰款。如造成嚴重人身傷害，處罰還可能會加重。禁止向20歲以下人士販售酒精飲品，且酒精飲料僅限在法定時間內販售。法定銷售時段為上午11點至下午2點，以及下午5點至午夜。國家公園和政府場所內也嚴禁販售酒精飲品。管制區域內禁止舉辦粉末、油漆或泡沫派對。在指定的安全區域和主要戲水區域，禁止使用粉末和彩色噴霧，以防止影響駕駛視線並減少騷擾風險。部分區域也限制泡沫派對，以避免滑倒和潛在的相關風險。必須著裝得體、禁止不雅行為。在公共場合穿著暴露的衣服或進行性暗示行為，可能觸犯公然猥褻罪，最高可處5000泰銖的罰款。禁止在車頂玩水。雖允許皮卡車參與潑水節活動，但禁止在車輛行駛時坐在車廂邊緣或站在車頂上，以免發生墜落意外，墜落是往年潑水節致命事故的主要原因之一。嚴禁酒駕與超速。各地主要道路上的測速攝影機將全天24小時運行，包括新開通的免費高速公路，超速行駛最高可被處以4000泰銖的罰款，並立即扣除駕照扣分。小型活動主辦單位及娛樂場所，必須向區公所申請使用擴音器及活動場地的許可。若在許可時段產生過度噪音，可依相關法規處以罰款。曼谷警方表示，由於燃料成本飆升，預計今年潑水節會有更多的人留在曼谷，而不是像往年那樣返回家鄉，因此將增派警力執勤，確保潑水節期間民眾的安全。曼谷市副市長塔維達（Tavida Kamolvej）表示，曼谷市內潑水節期間的飲酒活動將在每日晚上10點結束，為了節約用水，潑水活動同樣限制在晚上10點前結束。曼谷市內劃設有無酒精活動區域，另外在醫院出入口、警消機關等周遭則將禁止舉行節慶活動。