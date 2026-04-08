國民黨主席鄭麗文7日率團赴中，接受中共總書記習近平邀請，展開六天五夜的「2026和平之旅」，黨中央公布了這次隨行的團員名單；對此，民進黨立委林俊憲直呼，「像是一支現代版的『議和團』」。

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鄭麗文訪中隨行成員名單曝光，包括包括了副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源、國民黨中央評議會主席團主席蘇起、國民黨中央評議會主席團主席袁健生、國民黨主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國民黨國際事務部主任董佳瑜、國民黨中央黨務顧問雷宏毅。

對此，林俊憲直言，鄭麗文這趟行程是「朝聖之旅」，當他細看團員單後，赫然發現「清一色都是鄭麗文的黨工。這樣的訪團，究竟代表的是哪一部分的台灣民意？」，說是去「談和平」，但他看起來更像是一支現代版的「議和團」。

林俊憲指出，回頭看歷史，清朝的義和團以極端排外聞名，拒絕面對時代潮流，最終帶來更大的災難，而今天，鄭麗文卻宣稱：「我們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方」，彷彿只要和共產黨吃吃喝喝、氣氛融洽，兩岸問題就會自己消失不見，「不得不說，鄭主席旅遊團的『療效』，確實令人耳目一新。」

林俊憲質疑，如果真如鄭麗文所說，只要見到習近平，兩岸就能迎來和平。那麼早在2015年，馬英九就已經見過習近平了，為什麼台灣人到現在，仍然要為國家安全如此拼命？

林俊憲狠酸，如果是因為當年的「療效」不夠，建議鄭麗文未來務必要加強劑量，持續訪中，讓國民黨上上下下都能「充分服藥」，好好體驗習主席的「恩惠」。

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李怡姍編輯記者

深受媒體產業的吸引，我始終對新聞工作懷抱著高度熱忱。新聞不僅是資訊的傳遞，更是影響社會思潮、引發公共討論的重要力量。在擔任 NOWNEWS 今日新聞的新聞編輯期間，我深入參與每日即時新聞的選題、撰寫等，隨時關...