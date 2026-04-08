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民進黨2026年台北市長選戰布局遲未明朗，外界一度盛傳可能徵召立委沈伯洋出戰，但隨即掀起一波質疑，其被視為仇恨值偏高，反對聲音不斷，而選對會昨（7）日開會後，仍未拍板定案。對此，前立委郭正亮分析，若最終人選難產，就會是沈伯洋出來選，但此舉不僅會影響到2、3席議員，甚至可能牽動新北市長參選人蘇巧慧的選情。郭正亮今（8）日在政論節目《綠也掀桌》中表示，若民進黨內最終找不到人選，沈伯洋很可能被推上火線，不過他也坦言，沈即便參選「意義不大」，甚至可能成為輸最多的候選人，過程中頻頻失誤犯錯，反而讓國民黨在市議員席次上增加2至3席。郭正亮進一步指出，力拱沈伯洋參選的人，多半並非實際在台北市打選戰的政治人物，反觀如吳思瑤、吳沛憶等在地民代，至今並未公開表態。他認為，沈伯洋的支持基礎主要集中在深綠族群，雖能獲得掌聲，但若投入台北市長選戰，整體而言恐將演變為「一場災難」。談及其他可能人選，郭正亮提到，連條件較佳的吳思瑤都不敢參選，顯示選情相當艱困；至於壯闊台灣創辦人吳怡農，最大問題在於能見度不足，未來若要舉辦大型造勢活動，恐面臨動員困難，甚至連多位台北市議員的民調都高於他，輔選能力備受考驗。「沈伯洋如果出來參選台北市長，最大功能是害死蘇巧慧。」郭正亮直言，蘇巧慧或許更期待由鄭麗君出戰台北市，畢竟2人都是女生。他也強調，一旦民進黨推出沈伯洋參選，等同於「放棄北台灣」，並以自身多次參與北市選舉的經驗，直指沈伯洋就是災難加禍害，直呼：「真的不要開玩笑！」