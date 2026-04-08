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泰國旅遊勝地普吉島6日驚傳有一艘快艇爆炸，造成5人受傷、1人死亡。據外媒報導，6日上午10時左右，泰國普吉府東南部泰孟縣（Mueang District）的可可碼頭（Coco Pier），一艘名為「龍舌蘭」（Tequila）的快艇突然爆炸起火，爆出滾滾濃煙。當時快艇正在進行維修保養作業，維修引擎、更換機油，事發時船上一共6人，包括導遊1人、技術人員與船員。碼頭附近的監視器拍下事發瞬間，快艇船身劇烈搖晃，爆出火光，船上人員火速跳船逃生。消防單位獲報後火速趕抵現場救援滅火，把快艇拖往開闊水域，控制火勢避免蔓延到周邊船隻與碼頭。當地官方證實，4男1女共5人被救出並送醫治療。但24歲男性導遊孔佩（Khomphet Whandee）一度失蹤，當地志願潛水隊下水搜救，當天下午在沉沒船體的艙底尋獲遺體，死因仍待法醫解剖判定。