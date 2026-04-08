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▲aespa成員Giselle看到黑粉留言後，顯得非常無言。（圖／IG @aerichandesu）

▲aespa成員Giselle大方劇透新曲舞蹈動作。（圖／IG @aerichandesu）

韓國女團aespa成員Giselle在7日開啟直播與粉絲互動，沒想到過程中卻遇到黑粉留言挑釁。面對突如其來的惡意攻擊，她不僅沒有閃避，反而當場正面反擊：「你剛剛是叫我Bitch嗎？」，接著更是直接回罵，直率反應立刻在網路上掀起討論。由於要和粉絲互動，直播過程中，Giselle時不時會看留言，然而中途卻突然露出略顯無言的表情，先是確認地說：「你剛剛是叫我Bitch嗎？」接著抿了抿嘴、短暫沉默後回應一句「OK」，隨後直接看向鏡頭，語氣果斷地回嗆：「Bitch。」乾脆俐落的反擊讓不少粉絲直呼「超帥」，相關片段也迅速在社群平台瘋傳。除了回擊黑粉的插曲外，向來愛劇透的Giselle這次也沒讓粉絲失望。有粉絲敲碗希望她能透露新歌消息，Giselle思考了一秒後，就直接用雙手比出「倒V手勢」並往下伸，似乎是在暗示新曲的舞蹈動作。另外提到新曲概念時，她脫口說出「人生給了你檸檬，你會做什麼？你會把它做成檸檬水」，意味深長的一段話，引發粉絲瘋狂猜測新歌走向。她還加碼爆料，這次回歸還會有一項和歌曲無關的特別內容，並強調是「很aespa的東西」，甚至笑說粉絲看到時一定會有「哇，她們沒有忘記這個！」的感覺，再度吊足大家胃口。此外，有粉絲好奇她與成員寧寧近期在工作室的動向，Giselle也坦率回應，其實兩人並不只是在工作室創作，「老實說我們很隨性地做了很多曲子，也不是在工作室，是在家裡完成的。」她更進一步表示，團隊一直都在準備許多新作品，粉絲應該很快就能看到成果。並透露其中有一首歌早在2024年就已完成，但在正式公開前仍需要重新調整細節，應該很快就可以呈現給大家。不僅釋出回歸訊號，也讓粉絲相當期待新專輯的到來。