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怕大胃女王吃不飽！台灣飯店送上巨型壽桃

▲安潔拉看見這顆巨型壽桃之後，一度以為是有節目策畫的整人節目。（圖／IG@angela_satou）

安潔拉佐藤是誰？高顏值又超能吃圈粉無數

▲Angela佐藤是日本大胃王節目班底，生涯戰績相當輝煌。（圖／IG@angela_satou）

日本超人氣大胃女王安潔拉佐藤（Angela佐藤）近期在台灣展開9天行程，預計造訪台北、嘉義市兩地，結果這幾天一直收穫台灣人熱情驚喜！今（8）日下午安潔拉回到下榻飯店休息時，發現房間內已經被放了一顆「巨型壽桃」，讓她忍不住驚呼：「台灣的待客之道真的太誇張了！」今（８）日下午日本大胃女王安潔拉佐藤在社群上發文分享：「下班回到飯店房間時，發現房間裡竟然放著一顆超級巨大的粉紅色桃子！」起初她以為是造型抱枕，但用手指一碰之後，才發現是真的食物，觸感似饅頭。這顆巨型壽桃正面還寫上了Angela，相當用心。安潔拉看見這顆巨型壽桃之後，一度以為是有節目策畫的整人節目，「該不會有人在台灣偷偷策劃要整安潔拉的企劃吧？等等工作人員或攝影師會衝進來喊『整人成功！』對吧？」接續4月6日安潔拉在吃到飽餐廳搶先被台灣粉絲偷偷結帳請客之後，今（8）日飯店又送上驚喜，也讓她忍不住讚嘆：「台灣的待客之道真的太誇張了，真的！」事實上，今年50歲的安潔拉佐藤（Angela佐藤）這幾年積極來台灣發展，社群發文也都能使用大量繁體中文，中文有一定程度水準，相當厲害。Angela佐藤從學生時代就是運動員，起初並未意識到自己食量異於常人，是直到28歲那年，挑戰吃了2公斤的海鮮丼飯成功，讓現場店員都被震撼，才意識到自己其實是大胃王。Angela佐藤從2009年開始就積極參加日本《火力全開大胃王》賽事，一開始就嶄露頭角，首次參賽就拿下第四名；同年9月份，安潔拉第二次參賽就拿下第一名，連眾多男選手都成為她的手下敗將。隨後Angela佐藤就成為《火力全開大胃王》固定班底，也因為高顏值成為人氣很高的選手，而大胃王節目在台灣開播，也讓她台灣粉絲數量眾多。此外，Angela佐藤因為神似混血兒，在比賽時被主持人取了綽號「俄羅斯佐藤」，但其實她是純正的日本島根縣人，完全沒有混血的血統。