寶可夢對戰新作《Pokémon Champions》（寶可夢 冠軍）今（8）日在 Nintendo Switch 平台正式發布，遊戲以正宗寶可夢回合制對戰為基礎，玩家可以進行一對一、二對二的戰鬥，智慧型手機版，則預定2026 年夏季，在 iOS、Android 推出。

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《Pokémon Champions》包含單打與雙打，玩家可以自由選擇參與排名對戰、休閒對戰，或是與好友進行自訂規則的私人對戰，對戰中需要靈活運用寶可夢的「屬性、特性、招式」等要素。Switch 2、Switch 版本，今天開始都可以在 eShop 商城下載。

▲《Pokémon Champions》需要養成寶可夢、組建隊伍，與線上玩家進行即時對戰。（圖／Nintendo提供）
▲《Pokémon Champions》需要養成寶可夢、組建隊伍，與線上玩家進行即時對戰。（圖／Nintendo提供）
官方指出，本作最大的特色是與《Pokémon HOME》互相連結，玩家可以將在《寶可夢》系列歷代作品以及《Pokémon GO》中成為夥伴的部分寶可夢，帶到《Pokémon Champions》中進行對戰。且支援  Switch 與智慧型手機跨平台對戰。

此外，只要在2026年8月31日前遊玩《Pokémon Champions》，就能從遊戲內的「信箱」領取快龍與100張「加速優惠券」。《Pokémon Champions》是免費遊玩遊戲，玩家也可以使用每月160元的會員訂閱，解鎖「擴充盒子容量、增加對戰隊伍數量」等福利。

▲寶可夢對戰新作《Pokémon Champions》2026年4月8日，在 Switch平台正式發布。（圖／Nintendo提供）
▲寶可夢對戰新作《Pokémon Champions》2026年4月8日，在 Switch平台正式發布。（圖／Nintendo提供）
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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...