我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大馬歌手黃明志（如圖）涉持有冰毒與壯陽藥案今日開庭，他在個人社群解釋並非是部分媒體報導的透過陳情書「求輕判」，而是因證據不足要求「撤銷控狀」。（圖／翻攝自黃明志臉書）

▲黃明志在開庭前一天去拜拜，媽祖要他沒事不用亂說話。（圖／翻攝自黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）因2025年10月遭指控持有1.57克冰毒及0.78克壯陽藥，案件於今（8）日於吉隆坡開庭，黃明志也出庭。針對有部分媒體報導他「呈交陳情書求輕判」，黃明志下午在社群平台發文澄清。他表示有部分媒體過度依賴翻譯軟體，將「Surat Representasi」誤解為「請求輕判」，但他要求的是撤回控狀。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師已於3月中旬提交 「陳情書」（Surat Representasi），請求控方撤回控狀。主控官在庭上表示，由於兩天前才透過電郵收到該文件，尚未有足夠時間審閱。推事最終裁定，案件將於4月29日再次過堂，以等待控方的最終決定。黃明志在臉書上發文表示，「由於半年來一直缺乏足夠的起訴條件，我們幾個禮拜前就已經寫了『Surat Representasi』給檢控官要求法庭『撤銷控狀』，並非要求輕判。這種帶偏風向的新聞在黃明志身上已經發生過100次了。」在今日開庭前夕，黃明志昨日特別前往天后宮向媽祖祈福問事。他在分享了媽祖的「指示」，雖然法庭案件看似嚴肅，但媽祖的開示卻台味十足：「媽祖說：『Boh dai chee eh（沒事啦），但最重要不要裝傻、不要胡說八道、不要雜七雜八，靜靜就對了（diam diam dio hor liao）...』」黃明志表示，目前對方還在準備證據，若證據持續不足，他將會無罪釋放。回顧此案開端，是始於2025年10月黃明志曾因與網紅謝侑芯同處飯店房間捲入命案，當時初步尿檢疑似含有安非他命成分，引發社會輿論沸騰，他也因此身陷公訴。直到同年12月，檢方提交最終報告確認為陰性，當庭撤銷指控，法院才裁定黃明志無罪釋放。然而，當時搜出的違禁品案（持有冰毒與壯陽藥）則延續至今。根據控狀，黃明志被控非法持有1.57克冰毒及0.78克壯陽藥，觸犯馬來西亞《危險毒品法令》及《毒藥法令》。若罪名成立，兩項罪名分別最高可判處5年監禁及 10 萬與5萬令吉的罰款。