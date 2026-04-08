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▲台灣三月機票搶訂潮爆炸性成長，單月機票銷售破53萬航段數的歷史新高紀錄，對比去年同期成長75%。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2025年全球訂房創紀錄破75億營收。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2025年十大熱門短程航點排行榜公開。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2025年十大熱門長程航點排行榜。（圖／記者蕭涵云攝）

中東戰爭導致油價高漲，台灣國籍航空4月7日漲幅高達157%；團體旅遊也變貴，短程多1500～2000元、長程線高出3000～6000元。，對比去年同期成長75%；官方透露，面臨票價居高不下，未來可能「先看價格決定旅遊目的地」；分析2025十大熱門旅遊航點。今年受中東戰事局勢影響、導致油價高漲，全球航班供應與成本結構持續變動，尤其燃油價格上漲直接推升機票票價。交通部民航局宣布，國籍航空自台灣出發的航線，客運燃油附加費調漲，4月7日起，短程航線由每人17.5美元（約合新台幣551元），調漲為45美元（約合新台幣1417元）；長程航線由每人45.5美元（約合新台幣1433元），調漲為117美元（約合新台幣3683元），漲幅高達157%。易遊網表示，觀察到旅遊市場已出現高價預期心理刺激消費者提前購票的現象，直接反映說明在燃油成本上升、訂位服務費調整及航班供給緊縮等多重因素影響下，整體旅遊成本將明顯墊高；旅客對於「票價即將上漲」的高度敏感與焦慮心理，進而提前購票鎖定成本。易遊網進一步透露，過往整年度以三月機票銷售情況最好。不過今年遇到外籍航司3月漲價、國籍航空4月7日調漲；團體旅遊也跟著變貴，短程多出1500～2000元、長程高了3000～6000元，影響機票搶訂潮大爆發。官方透露，三月搶買機票的需求主要集中在東北亞、佔了七成以上。2025年旅遊市場動能暢旺，歸功於數位經營表現突出，易遊網APP累積超過400萬下載數，相當於台灣每6人就有1人使用；不僅穩居台灣旅行社之首，有超過七成訂單來自APP。易遊網持續優化服務，APP全新「我的行程」功能，將旅客購買的各類旅遊商品，自動整合歸納同趟行程並依時間軸展示，同時呈現機票提供即時航班動態資訊，包括報到時間、報到櫃檯、登機門與行李轉盤等必要航程資訊；增加聚焦搜尋方便性，整合超過50家旅行社商品、達市面上超過85%旅行團行程，可一站式比價與行程篩選；推出「成團訂閱通知」，即時掌握出團狀態，降低消費者疑慮。其中日本航點占4席，且日本整體機票銷售成長高達64％，顯示赴日旅遊熱度依然旺盛、穩居市場主流；東京更是長年霸榜第一，除了航班密集、運能充足外，具備多元觀光資源與完善都市機能，對各類型旅客皆具高度吸引力，持續穩坐國人最愛的旅遊目的地。易遊網透露，2025年可以說是韓國旅遊大飆升的黃金年度，韓國整體機票銷售達到104%的翻倍成長，尤其首爾還首度超越大阪躍升至第2名，釜山也同步攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。分析韓國旅遊興起因機票和住宿的高CP值優勢，加上韓流文化與醫美旅遊持續帶動的觀光需求，成為近年最具爆發力的旅遊市場。另外，