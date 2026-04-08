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▲癌友的心理困境並非單一壓力，而是至少40種「失去與害怕」的經驗。（圖／記者張乃文攝）

外科醫師罹癌「想直接安寧」 1轉念成卸下心房關鍵

罹患癌症後，需要面對身心的衝擊往往讓癌友無法獨自承受。衛福部心理健康司司長陳柏熹今（8）日表示，針對罹癌的患者及家屬提供免費心理支持方案，提供每人最多12次心理諮商，預計7月上路，初步鎖定「頭頸癌」及「肺癌」癌別及乳癌等，但若有其他癌別有需求，也可透過團隊評估。陳柏熹今日出席台灣癌症基金會「讓心理被看見」世界心理腫瘤日行動記者會，提到對於癌友及家屬的免費心理支持方案。他說明，除了先前所提及頭頸癌、肺癌及乳癌外，因應癌症病友可能會有較嚴重、緊急的狀況，經團隊評估需求，也可以納入，但仍會以前述3類癌別為主。陳柏熹說，預計7月可正式實施，總預算約8千萬；至於受惠人數會因應每個醫院規模量能不同，分成不同等級，總計上限8千人。台灣癌症基金會統計，自2013年至今累計超過4290人次的心理諮商服務，發現癌友的心理困境並非單一壓力，而是至少40種「失去與害怕」的經驗，並可歸納為6大心理衝擊面向，包括身體與健康、內在安全感、家庭關係、工作與社會功能、日常生活控制感，以及生命意義與存在感，幾乎涵蓋一個人生活的所有面向。亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、同時也是醫師的方俊凱提到，前陣子遇到安寧病房的值班，在上午9點就接到電話，通話內容提到有個外科系醫師罹患了癌症，3月才確診，但不到1個月進行第一次化療，因為副作用太大，決定不要再治療，想直接進行安寧。方俊凱說，當時評估後，該位醫師確實是第4期，且多處轉移，若不治療，半年內一定會走。去見個案時，對方一直表達這個藥物不能用、這樣做很痛苦等，且過程一直使用英文溝通，狀態相當自負，防衛機制極強，呈現一種「我是醫師，怎麼可以被擊倒」的樣子。經過方俊凱跟他的對話後，過了不到24小時，個案表達想要回去醫院重拾療程治療。後來再打給對方，一反先前的狀態，個案卸下心房，講了許多中文，更說自己想要再治療下去。方俊凱也藉由這例個案分享，相信自己會好起來的心理信念非常重要。他表示，在診間裡，常聽到癌友會說「我沒事」，但他們承受的是很多說不出口的情緒。也想讓更多人知道，那些被壓抑、被忽略的情緒，有一個出口，心理的痛苦是真實存在的。