前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日接受媒體專訪，提及檢廉過去搜索住家時態度強勢，幾乎翻遍所有物品，似乎意圖尋找大量現金，不過經過長達4小時翻箱倒櫃，最終什麼也沒搜到，僅帶走保險箱以及約100本存摺，沒想到，約100本存摺意外成為網路熱議焦點。對此，網紅巴毛律師陳宇安說，自己一年存摺就十幾本，且重點不是存摺幾本，「而是裡面到底有沒有不明金流吧？」

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陳宇安表示，陳佩琪說檢調在柯文哲家說出一百多本存摺（事實上好像是72本)，就有人質疑，怎麼可能需要開這麼多戶頭、怎麼可能這麼多帳號？

陳宇安分析，首先，很多存摺不代表很多戶頭，一個帳號舊存摺留著也會有很多本；又有人說，自己存摺只有五、六本，怎麼陳佩琪這麼多？陳佩琪說了，是全家人十幾年來的存摺，有的老人家會習慣留舊存摺，而且消費使用上不同也會影響存摺多少，譬如她如果電話費、手機費、水電費都設定直接扣繳，那就會多好幾筆消費出來。

陳宇安舉自身為例，自己line taxi直接綁visa卡，習慣領小額現金也會有很多筆紀錄，「我一年存摺就十幾本…」，而且重點不是存摺幾本，而是裡面到底有沒有不明金流，「Peggy本來就自Ｘ炸彈客，但我不知道存摺很多本到底怎麼了…」。

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李怡姍編輯記者

深受媒體產業的吸引，我始終對新聞工作懷抱著高度熱忱。新聞不僅是資訊的傳遞，更是影響社會思潮、引發公共討論的重要力量。在擔任 NOWNEWS 今日新聞的新聞編輯期間，我深入參與每日即時新聞的選題、撰寫等，隨時關...