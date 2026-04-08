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▲台中春浪音樂節位於台中市外埔區，設有接駁車預約。（圖／翻攝自台中春浪音樂節臉書）

在抖音上坐擁146萬粉絲、5千萬讚的超人氣中國抖音網紅陳土豆，因浮誇表情與搞笑無尺度的魔性演技，在IG、YT、FB、抖音等社群平台橫掃千萬流量。近期她才剛推出首支個人單曲〈Ms.Potato〉，搭配可愛舞蹈，引發安心亞、李多慧等名人模仿熱潮，今（8）日官方釋出的卡司再度傳出驚喜好消息，陳土豆確定將於今年6月首度站上台中「2026春浪音樂節」舞台，到時觀眾可望目睹她大跳〈Ms.Potato〉，還有看見她招牌又魔性的眨眼動作。「2026春浪音樂節」今日公開第三波超強陣容，名單中出現陳土豆，讓粉絲大感驚喜，更驚豔的是，「慶記KTV-DJ Double K」將攜手陳土豆，以及綜藝元老、演藝圈最強魔術師「小鐘」同台出擊。陳土豆來自中國廣東，現年26歲，在影片上總是可看見她開朗大方的模樣，近日憑藉洗腦旋律與魔性舞蹈在網路上大噴發，還有之前模仿愛情網紅周媛教學身體呈現X型，以誘惑異性，都受到粉絲好評。這次陳土豆將和幽默感爆表的小鐘強強聯手，預期將為春浪舞台帶來出乎意料又驚艷度爆表的演出。除了充滿驚喜的陳土豆與小鐘組合，本次春浪音樂節演出曲風橫跨日系浪漫、客語靈魂與重金屬搖滾。海外卡司方面，有憑藉日劇《Eye Love You》主題曲爆紅的日本樂團「戀愛翻譯機」Omoinotake，準備在夏日微風中浪漫獻唱；同時還有韓國女力搖滾MEMI跨海力挺助陣。國內樂團與歌手陣容包含與春浪結緣長達12年的TRASH強勢回歸，以及帶來金屬重擊的福夢FUMON、嘻哈魔力十足的Lizi栗子。此外，問卷票選人氣NO.1的芒果醬MangoJump、怕胖團與復古浪潮代表和平飯店也將接力開唱。在本土語言創作方面，則有國寶級的生祥樂隊、台文金曲樂團百合花，以及「混血型男」鳳小岳輪番登台，保證讓樂迷從前夜祭一路嗨到週日。