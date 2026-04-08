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▲到新楓之谷，一同與《一拳超人》多位英雄戰鬥。（圖／遊戲橘子提供）

▲完成任務解鎖限定小屋，走入「埼玉的家」。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今（8）日迎來全新改版，宣布與知名動畫《一拳超人》展開限時聯動。活動期間，玩家可化身最強英雄「埼玉」，使用動畫經典招式，並與「傑諾斯」、「戰慄的龍卷」、「地獄的吹雪」、「KING」等人氣角色並肩作戰，體驗前所未有的戰鬥樂趣，聯動活動持續至5月5日。動畫 《一拳超人》中因興趣而成為英雄的「埼玉」，歷經三年特訓獲得無敵的力量，無論面對多強的敵人，都能一拳定勝負。現在，「埼玉」將以限時角色現身於《新楓之谷》成為最強限時英雄。玩家可親身體驗動畫中震撼的技能特效與招牌動作，施展招牌技能「普通拳」，並於達到指定等級後解鎖全力一擊的「必殺認真系列 認真拳」，感受壓倒性輸出的戰鬥快感。此外，玩家透過建立「埼玉」角色，完成任務還可獲得各種獎勵，並享活動優惠。除了「埼玉」外，多位英雄「傑諾斯」、「戰慄的龍卷」、「KING」將以「支援角色」亮相，於狩獵活動「英雄登場」現身，且發動專屬技能協助玩家，大幅提升狩獵效率。例如「傑諾斯」發射「焚毀砲」；「戰慄的龍卷」投擲周遭殘骸；「KING」則發動「KING引擎」使敵人陷入恐懼並受到傷害。讓玩家在《新楓之谷》中享受原汁原味並肩作戰的快感。聯動期間，官方推出多項限定活動，帶來豐富成長加成與專屬獎勵。在「英雄的冒險日記」中，達到指定等級、擊敗怪物以及完成「大怪蟲蜈蚣長老拳擊王」等任務，即可解鎖期間限定小屋「埼玉的家」、「興趣使然的英雄稱號交換券」與「埼玉普通拳（終結特效）」等獎勵。「怪獸公園大騷動」簽到活動亦同步開跑，可依累積天數獲得「楓之谷Ｘ一拳超人家具箱」與「埼玉的家主題交換券」，輕鬆布置英雄風格的秘密基地。