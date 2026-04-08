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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，不僅行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅都被點名，甚至知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一，如今傳出前總統蔡英文加入勸說行列，引發熱議。對此，政治粉專「脫北者冰狼」表示，蔡英文腦袋很清楚，人在江湖身不由己，到了那個位置就需要承擔這個責任，一切都是為了國家，這就是政治。民進黨目前還未公布台北市長人選，呼聲極高的鄭麗君至今仍未鬆口。根據《鏡報》報導，黨內「總統級人物」正輪番勸進鄭麗君，不只總統賴清德，就連蔡英文上週末，也兩度親自出手鼓勵鄭麗君參選。對此，政治粉專「脫北者冰狼」發文表示，看到相關報導非常欣慰，「小英跟威廉兩位總統腦袋都很清楚，知道誰是真正適任有機會加分的人，也沒有什麼選民不值得論、糟蹋論，然後開始否放亂派人」。「脫北者冰狼」直言，小英說的很好，人在江湖身不由己，到了那個位置就需要承擔這個責任，一切都是為了國家，這就是政治，「英賴都壓上了，深刻希望鄭副院長答應出戰！」政治評論員張益贍也直言，細數過去經歷，「鄭麗君最棒呀」，從陳水扁時期擔任青輔會主委，在野時期擔任不分區立委，再到重返執政後擔任文化部部長；當賴清德當選，出任行政院副院長、對美關稅談判代表，資歷完整；張認為，「就缺選戰洗禮！最強『執政富二代』也該扛起責任了」，不然就讓「不怕輸，就會贏」的沈伯洋上場。