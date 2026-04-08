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▲江和樹於2024年12月17日陪家長開記者會揭發狼教練性侵案。（資料畫面／記者顏幸如攝）

台中市狼教練話題在網路延燒，民進黨議會黨團今天開記者會砲轟盧市府無作為，盧秀燕對性侵事件表示痛心。2年前揭發此事的白營市議員江和樹整天爆氣，先是發文指綠營高調開記者會係在操作選舉「這不是正義，是精算過的出手」。接著出示與家長的對話，電話中的媽媽哭著說「好不容易慢慢走出來，現在出聲真的為我們想過嗎？你們真的很可惡！」在議會質詢時又擔心孩子想不開，痛批「根本是政客！」民進黨團則認為，江和樹檢討監督單位的作法真的很奇怪。民進黨台中市議會黨團今（8）開記者會，為狼教練松志彬案砲轟盧市府長期無作為，有人叫好也有人罵。該案緣起於教育局2024年10月接到檢舉，家長擔心被吃案，集體向江和樹求助，江和樹12月開記者會後，短短一天內受害者從20人左右增加到30幾人。依據檢方3波起訴資料，目前浮出檯面的受害人數在42至50人之間。由於先前受害家長向江和樹反映，一次次出庭作證、輔導、調解，讓性侵事件成為親子間不可觸碰的痛，只要被知道以前曾在某國小打棒球，升上國中或高中後，同學仍會另眼相看，導致青春期孩子沈默寡歡，「人生苦到連大人都需要去諮商」，因此上月底第三波起訴出爐，江和樹即婉拒幫媒體找聯繫受害家長發表看法。得知民進黨團今（8）日開記者會，江和樹氣炸了，難得在臉書發長文，質疑綠營高調開記者會，「是保護孩子，還是操作選舉？」「案件一直都在，現在你們為了選舉正在擴大傷口」、「這是把孩子的傷，一次又一次的撕裂；把舊案重新包裝，變成選舉議題」、「政治不該踩在孩子傷口上」。發完文還是不解氣，江和樹又打電話給家長，電話中的家長氣到哭，怒問「我們已經很不容易走出來了，為什麼還要開記者會」、「已經快兩年了，現在才幫我們說話會不會太晚了？」「可以爭取讓變態在監獄關一輩子嗎？現在出聲真的有為我們想過嗎？你們真的很可惡！」江和樹氣得在議會質詢時怒問「我們想辦法讓家長跟小朋友走出來，而不是二次、三次的灑鹽，他們要面對所有的同學啊！今天被人家影射後，孩子想不開怎麼辦？家長走不出來怎麼辦？高調開記者會最後的結果是什麼？真的有幫助嗎？沒有啦！都政治化了。」