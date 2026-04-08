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中央新村三大優勢成購屋首選 和新重劃區互補

▲北台灣指標重劃區發展與特色。（圖／信義代銷提供）

新莊頭前、副都心串連 機能互補維持房市動能

北台灣房地產市場正邁向「板塊協作」趨勢，其中新北市新店區的「中央新村」與「央北重劃區」成為最具代表性的指標。信義代銷指出，中央新村憑藉低密度、成熟機能與親水地利三大優勢，與央北形成「新舊互補」效應，在區域發展紅利下展現強大保值力。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，中央新村長年穩居購屋首選，歸功於三大優勢：首先是低密度開發，保有綠樹成蔭的棋盤式街道與慢活人文氣息；其次是無縫接軌的繁華機能，區內有公有市場、全聯、家樂福，且鄰近京站與 IKEA，無須發展陣痛期；最後是親水地利，坐擁新店溪畔自然景觀與河岸公園。不同於許多新興重劃區常見的內部競爭，新店區展現了「新舊交融、大小互補」的連動效益。央北重劃區匯聚了眾多知名建商，加上未來十四張重劃區的發展潛力，大幅推升了區域的房價水位。而在旁緊鄰的中央新村，並未被這波重劃熱潮掩蓋。相反地，由於區內住宅供給稀缺，中央新村得以「借力使力」，既享受了重劃區帶來的增值紅利，又完美保留了原有的靜謐底蘊。事實上，「板塊協作」已成為穩固房價的市場顯學。以新莊區為例，主打純住宅環境的「頭前重劃區」，與具備商辦、百貨機能的「副都心」相互串聯，形成了強大的「雙引擎」拉力。這種機能互補的模式，成功避免了產品同質性過高所導致的價格競爭，達成區域共榮。如今，這種面狀的發展模式正透過便捷的交通路網，持續為各地帶來強大的發展動能。在重劃區話題持續發燒的當下，中央新村成功示範了如何在都市發展的浪潮中站穩腳步。它不僅共享了央北與十四張重劃區的繁華願景，更保有自身無可取代的寧靜生活感，為現代人提供了一個繁華與寧靜間取得完美平衡的理想居所。