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台中市一名國小棒球隊教練涉嫌性侵及猥褻小球員，並拍片威脅若說溜嘴就不准上場，目前已累積83人受害、年紀最小僅4歲，對此台中市府表示受害43人，盧秀燕更稱「人數沒有外界所想像」。民進黨台中市長參選人何欣純批評，這凸顯市府保護孩子的制度失靈，讓心肝寶貝深陷危險之中，拋出三項主張，強調「比起失職失能的盧市府，台中更需要一個負責任的市長來守護孩子！」對於台中某國小爆出狼教練對學童伸狼爪，受害學生數持續攀升，對此何欣純表示，這凸顯出台中市府保護孩子的制度失靈，讓心肝寶貝深陷危險之中。要讓下一代能夠安心成長是大人的責任。對此何欣純拋出三項主張，市府應向市民清楚說明，並對制度失靈的部分負起應有責任；雖已進入司法程序，但早該成立專責調查機制，釐清事件全貌與責任歸屬；市府須全力投入資源，提供受害學童與家庭完整專業的心理與社會支持，協助他們走過傷痛。最後何欣純表示，孩子是城市的未來，比起失職失能的盧市府，「台中更需要一個負責任的市長來守護孩子！」