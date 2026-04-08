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台灣電商產業競爭正從流量擴張走向營運效率、虛實整合與供應鏈韌性的全面升級。為培育台灣在地供應鏈管理人才，蝦皮購物今（8）日宣布推出為期兩年的「Future Ops Leader Program供應鏈營運儲備幹部計畫」，預計招募8位對電商供應鏈營運有熱情的新世代人才，入選者首年年薪超過80萬，也展現蝦皮持續投資在地人才，以及強化電商產業基礎能力。根據國發會產業人力供需資訊網指出，約64.8%業者看好智慧化與自動化倉儲發展，26.2%業者規劃開設新興職務，對AI、大數據、自動化、雲端等能力的需求更受重視。隨著智慧化與自動化倉儲發展，企業對AI、大數據、自動化與雲端等跨域能力的需求也持續上升，這代表未來電商應鏈所需的人才，不只要懂現場，更要具備數據思維、協作能力與帶隊潛力。這項儲備幹部計畫是一項專為對供應鏈營運懷抱熱情、立志成為管理職的新鮮人所設計的兩年制系統性培訓制度。入選者首年年薪即超過新台幣 80 萬元，並將於兩年期間歷經四個輪調站點，實際參與倉儲管理、營運改善、現場 KPI 推動及跨部門協作等關鍵任務，累積人員管理與營運決策經驗，全面掌握蝦皮購物供應鏈體系的運作模式。蝦皮購物強調，長期致力於培育台灣在地、對電商產業有興趣的新世代人才，持續依據業務與產業發展需求，招募科技、數據、供應鏈等各領域專業人才，期盼攜手更多青年共同探索數位時代的職涯可能。此次推出供應鏈營運儲備幹部計畫，也展現蝦皮持續投資在地人才、強化電商產業基礎能力的長期承諾，未來也將依業務需求持續擴大招募。除輪調培訓外，計畫也安排專屬Buddy與Mentor提供個別化指導，協助學員加速適應團隊、強化問題解決能力與領導養成。完成計畫後，學員將有機會擔任現場營運管理職務或營運關鍵角色，成為推動第一線營運效率與團隊管理的重要人才。FLP計畫即日起開放申請，至今年4月26日 截止，招募對象為大學以上學歷、不限科系，且需於今年7月31日前 取得畢業證書、工作經驗兩年以內者皆可報名。蝦皮購物表示，歡迎具備主動學習精神、協作能力與營運改善企圖心的青年人才加入，打造穩健職涯起點，一同搶進電商供應鏈核心舞台，成為驅動台灣電商未來的關鍵力量。