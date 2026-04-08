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台中市一名國小棒球隊教練涉嫌性侵及猥褻小球員，並拍片威脅若說溜嘴就不准上場，目前已累積83人受害、年紀最小僅4歲，對此，台中市府表示受害43人，盧秀燕更稱「人數沒有外界所想像」；對此，民進黨台中市議員張家銨質疑，整整一年半的調查時間，教育局長掌握不全、行政調查嚴重落後，「局長自請處分，盧秀燕市長卻視而不見，到底在包庇什麼？到底是在袒護誰？」台中某國小爆出狼教練對學童伸狼爪，受害學生數持續攀升，張家銨在臉書發文質疑，「數十位未成年學童被性侵，盧秀燕不認為教育局長失職？整整一年半的時間，教育局長調查期間掌握不全、行政調查嚴重落後，甚至在議會上，最新受害人數都錯得離譜，就是督導失職。」張家銨痛批，局長自請處分，盧秀燕卻視而不見，「到底在包庇什麼？到底是在袒護誰？既然市長不願意處分，那就把局長送懲戒法院，讓司法來處分這個局長的失職、為督導不周負起責任！」張家銨怒轟，「市民真的對盧秀燕市長失去信心，這麼大的事件竟對自己的局長沒有任何處分！真是台中人的恥辱！」