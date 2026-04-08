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美國與伊朗達成共識停火兩週，10日將啟動後續談判，不過，雙方都各自對外宣稱獲得勝利，且伊朗提出的停戰10點方案估計很難讓美國接受，中東局勢依然存在不確定性。許多船東透露，需看到更多明確訊號以及更多的時間來建立信心，以讓荷姆茲海峽的通行恢復正常。根據《CNN》報導，航運資料顯示，在美國與伊朗宣布停火超過六小時後，荷姆茲海峽依然幾乎沒有船隻移動。前美國海軍軍官布朗（Charlie Brown）表示，「停火是必要的第一步，但這並不意味著荷姆茲海峽會立即恢復商業航運的正常通行」。布朗指出，「船東們仍在等待各國海軍安全部門、船籍國政府，以及最關鍵的海上戰爭風險保險公司提供權威指引」，之後才敢讓船隻重新進入海峽。布朗認為需要觀察的訊號是「第一批行動者」，如果率先有一批船隻安全穿越，信心將迅速建立，其他觀望的船隻也會陸續跟進。德國航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）今（8）日發聲明表示，旗下尚無任何船舶通過荷姆茲海峽，並稱雖然雙方達成停火，但當地船運至少還需要6到8週時間才能恢復正常，後續仍充滿諸多不確定性。赫伯羅德指出，目前看來大量商船顯然仍在謹慎觀望，不願貿然嘗試穿越荷姆茲海峽，即使通行量從戰時每天6～7艘增加到如今停火後的10～20艘左右，依然與衝突爆發前的每日約120～130艘船隻通過海峽的正常情況相去甚遠。航運專家詹森（Lars Jensen）對《BBC》表示，荷姆茲海峽「還沒有真正發生任何變化」，直言建立信任需要時間。詹森預計未來會開始有更多船隻願意離開海灣，但由於擔心潛在的停火協議破裂，他認為只會有「涓涓細流」般的船隻嘗試通行。波羅的海國際航運公會（BIMCO）也表示，目前不建議在未諮詢美國和伊朗的情況下，貿然離開荷姆茲海峽。