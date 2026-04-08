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美伊停火兩周，雙方都宣稱在這場持續近40天的戰爭裡獲勝，美國總統川普表示，在以伊朗同意徹底、立即且安全開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）為前提下同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊。究竟荷姆茲海峽現況如何？彭博披露，目前排隊等待通行船隻仍有上千艘，稍早有2艘船隻嘗試駛離。根據彭博報導，許多船東正研究美國與伊朗停火協議中的細節條款，但關於荷姆茲海峽的關鍵細節仍不明朗。伊朗表示，已同意在其武裝部隊協調下，並在「技術限制」範圍內，提供為期兩週的安全通行時間；而川普則宣布將「完全、立即且安全地開放」。川普在另一則社群媒體貼文中表示，美國將「協助疏導交通」並「留在現場」以確保航行順暢，但這些做法不太可能受到伊朗方面的同意。亞洲、中東與歐洲的船東對可能重新開放一事既感到鬆一口氣，也保持謹慎。週三海峽周邊的航行活動幾乎沒有立即變化，不過有多名人士表示，他們已開始聯絡保險公司與安全顧問，並讓船隻進入待命狀態。由於議題敏感，他們要求匿名。全球第二大貨櫃航運公司馬士基發言人表示：「停火可能帶來通航機會，但尚未有完整的海事確定程度，仍需了解所有可能附帶的條件」，坦言目前資訊仍相當有限。總部位於東京、同樣是全球最大航運公司之一的日本郵船也表示，正密切監控局勢。相較戰爭前每日約135艘船通過的規模，過去六週來，這條全球最繁忙的能源運輸要道之一的航行量大幅下降，澳洲西澳大學國防與安全研究所兼任教授帕克（Jennifer Parker）表示，「全球航運流量不可能在24小時內恢復。油輪船東、保險公司與船員需要相信風險真的已降低，而不只是暫停。」根據船舶情報公司Kpler的數據，困在海灣內的船隊中，多為能源運輸船。目前共有426艘運載原油與成品燃料的油輪、34艘液化石油氣（LPG）船，以及19艘液化天然氣（LNG）船。其餘則運載農產品、金屬等乾貨，或貨櫃。保險經紀公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）亞洲海事部主管哈特（Lewis Hart）表示，停火計畫是必要的一步，但僅是初步措施。在兩週的期間內，預期活動也會逐步恢復，但不會一次全面重啟。交易商與船東現在將密切觀察哪些船隻開始嘗試雙向通過海峽，以及它們的航行情況。截至週三上午，已有超過1000艘船在兩側等待，主要聚集在杜拜與豪爾費坎港附近的阿曼灣水域。前美國情報顧問普雷根特（Michael Pregent）認為，「市場目前的反應是正面的，但今天只是試探性停火的第一天。我們很可能會看到伊朗政權控制哪些船可以通過、收取多少費用，以及拒絕哪些船。」根據船舶追蹤資料，停火宣布後最早嘗試離開的兩艘船，似乎在週三上午結伴航向伊朗的拉拉克島（Larak Island）與格什姆島（Qeshm Island）。是懸掛伊朗國旗並受到美國制裁的蘇伊士型油輪「Tour 2」；另一艘則是希臘籍貨船「NJ Earth」。不過後者航行紀錄異常，可能是為了隱藏位置而進行訊號欺騙，或是受到電子干擾。其他與伊朗有關聯的船隻也似乎正從波斯灣內部朝荷姆茲方向航行，但尚未觀察到有船隻朝相反方向穿越。液化天然氣（LNG）船的動向也將受到特別密切監控，因為自戰爭爆發以來，尚未有任何滿載的LNG運輸船成功通過海峽，且最近一次由兩艘油輪嘗試通行的行動，最後在最後一刻掉頭。根據國際海事組織在3月底的統計，約有2萬名民間船員困在這些被滯留的船隻以及其他支援船上。聯合國警告，這些船員正面臨物資日益短缺、疲勞與心理壓力等問題。