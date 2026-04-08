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台中市一名國小棒球隊教練涉嫌性侵及猥褻小球員，並拍片威脅若說溜嘴就不准上場，目前已累積83人受害、年紀最小僅4歲，對此台中市府表示受害43人，盧秀燕更稱「人數沒有外界所想像」；對此，醫師Carro Tsai在粉專列出過往台中發生的虐童案，怒轟盧秀燕「開口閉口叫自己媽媽，然後整天荼毒台灣人，真的他Ｘ的有夠噁爛」。台中某國小爆出狼教練對學童伸狼爪，受害學生數持續攀升，Carro Tsai今（8）日在臉書列出台中自2018年爆發的虐童案；包含2018年至2024年，長達近7年，少棒教練松志彬長期性侵、猥褻計超過82名學童受害；2019年豐原某托嬰中心托育員猛力抓摔女嬰，導致硬腦膜下出血及視網膜出血。Carro Tsai指出，2020年西屯區被社會局評鑑為「優等」保母，因悶壓1歲男童導致窒息死亡；2021年，豐原何姓教練無照教學多年，運動局與教育局長年未介入稽查無照場館，直到教練重摔7歲孩童27次致腦傷重創死亡，才急忙喊出「嚴查」。Carro Tsai續指，2021年，大雅區幼保員以鈴鼓打頭、甩飛幼童；家長投訴後,教育局調查進度緩慢，讓業者有機會與家長私下施壓。Carro Tsai怒轟，「永遠都是同一套：收買媒體壓新聞，做假民調，反正等風頭過了就沒事，我覺得解放軍盧秀燕絕對會是台灣未來最大潛在危害之一」。Carro Tsai分析，原因很簡單，盧秀燕用的就是和中國同一套的維穩手法，而且事實證明，在台中實驗的很成功，「最後，開口閉口叫自己媽媽，然後整天荼毒台灣人，真的他Ｘ的有夠噁爛」。