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▲林中一的姑姑林麗貞出庭受訪哭訴姪子是從小帶大的，一直以為不會被他打，如今無法原諒。身旁黑衣壯漢則是林文雄派給他的保鑣（圖／記者劉松霖攝）

知名求職、徵才媒合平台「」2022年傳出家變，集團總裁林文雄與長子林中一爆發，父子紛爭鬧上法院還衍生案外案，2024年年底林中一見到過來為爺爺「做忌」時，疑似因不滿姑姑而情緒失控，在社區電梯中動手打人，害姑姑住院還檢查出心臟病。台北地檢署以傷害罪起訴林中一，台北地院今日開庭時，林中一雖承認動手，但認為姑姑的傷勢不重，本案發生在2024年12月27日，適逢林文雄的父親忌日，妹妹林麗貞當天來到林文雄住家準備做忌時，剛好與林文雄的長子林中一搭同一部電梯。林中一雖主張與姑姑發生言語衝突，但林麗貞認為當時她根本一句話都沒說，就被林中一多次出拳毆打頭部，林中一遭北檢起訴普通傷害罪，不過今天下午開庭時，林麗貞的律師認為她當時傷勢嚴重，一開始就診的松山醫院無法醫治，還轉院內湖三總，並且驗出心肌酵素嚴重超標，但林麗貞並無相關慢性病，只會是因為林中一動手導致，這已構成的犯行，請法官考量變更起訴法條。；辯護律師對於林麗貞實際的傷勢有疑慮，想了解「左心室射出分率」正常值是多少，以及林麗貞出院時的檢驗數值。林中一的委任律師補充，被告情緒容易焦慮，請法官一併審酌。開完庭後，，他拿出手機反拍記者，路過法警室還反應遭到騷擾；實則記者有表明身分，並請林中一不要亂講話、不用覺得有什麼陰謀，而且北院一樓可以採訪拍攝，想問林中一是否承認打傷姑姑、對於檢方起訴的犯罪事實有沒有覺得不公平想表達的。林麗貞進出法院時，林麗貞表示，案發當天林中一見到她就說她來蹭飯，她自認從小照顧姪子，這番話應該不是罵她，但林中一上了法庭卻說她先罵人，讓她無法接受；林麗貞還，林中一是她帶大的，要什麼都會給，林中一20幾歲時想買車，林文雄以太危險為由反對，她仍借錢給林中一買車。對於林中一為何動手，林麗貞說，姪子跟她之間沒什麼仇恨，她猜測林文雄、林中一這對父子的官司，主要分為林文雄要求返還借名登記在林中一名下的東南亞人力資源管理顧問有限公司、東南亞真好有限公司的資本額，一、二審都是父親勝訴，經最高法院發回，目前在高等法院更審；另一件則是林文雄主張林中一名下的全球華人公司及全球華人顧問公司的股份為借名登記，應返還給他，不過一、二審均判父親敗訴、兒子勝訴。